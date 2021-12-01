Samanyolu Haber /Medya / Netflix'in en çok izlenen filmi açıklandı /01 Aralık 2021 16:50

Netflix'in en çok izlenen filmi açıklandı

Dwayne Johnson'ın son filmi 'Red Notice' Netflix'in en çok izlenen filmi oldu.

SHABER3.COM

CNN International'ın haberine göre, Dwayn Johnson'ın en son filmi "Red Notice", Bird Box'ın izlenme sayılarını geçerek, Netflix tarihinin en çok izlenen filmi oldu. Şu anda, dünyadaki tüm Netflix abonelerinin yüzde 50'si filmi görüntüledi. 

Oyuncu ve yapımcı Dwayne "The Rock" Johnson, geçtiğimiz günlerde Red Notice'in Netflix'te yayınlanmış en çok izlenen film olarak Bird Box'ı geçtiğini söyledi. Gerçek rakamların açıklanmasıyla işler resmileşti.

Bird Box, 2018 yılında Netflix'te ilk dört haftasında toplam 282 milyon saat görüntülenmişti. Red Notice ise çok daha kısa bir sürede bu sınırı aştı. Netflix'e göre Red Notice, yayınlanması sonrası ilk 18 gününde 328 milyon saat izlenmeye ulaştı. Durumu Twitter hesabından daha da büyük bir rakamla paylaşan Johnson, filmin toplam 392 milyon saat izlendiğini söyledi.

Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot'un başrollerini paylaştığı film, Johnson'ın yapım şirketi olan  Seven Bucks Productions tarafından yapıldı ve bu ayın başlarında platformda yayınlandı. Netflix'e göre hala 94 ülkede platformdaki en iyi 10 film arasında yer alıyor.

"Red Notice", en çok aranan suçluyu (Gahot) yakalamak için dünyanın en büyük sanat hırsızı (Reynols) ile cesur bir soygunda ortak olması gereken bir FBI profil uzmanının (Johnson) hikayesini anlatıyor.

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