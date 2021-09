Nevin İpek o anları anlattı: Bağırırken gözleri komikti doğrusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek, İpek Holding’in sahibi Akın İpek’in eşi Nevin İpek ve kızının, İngiltere’de bir mağazada kendisine saldırdığını iddia ettiği görüntüleri Twitter hesabından yayınladı. Beyaz TV’nin yayın yönetmeni olan Osman Gökçek, saat 23.30’daki programda, videonun biraz daha uzun olan kısmını yayınladıktan sonra, olayın nasıl geliştiğine dair bilgi verdi. Nevin İpek’in, arkadan gelip omzuna dokunduğunu, o sırada telefonda konuştuğu için kendisine ‘telefonu kapat’ dediğini, Nevin İpek’i hatırlamadığını, kim olduğunu sorduğunu, İpek’in “Bizim oteli almışsın” diye sorduğunu ve görüntüleri neden çektiğini kendi televizyonunda anlattı.





AKIN İPEK’İ TEHDİT ETTİ, KIZININ SÖZLERİNİ SANSÜRLEDİ





Programda Nevin İpek ve kızına, kadın oldukları için fiziki bir şey yapamayacağını belirten Gökçek, Akın İpek’i ise ölümle tehdit etti. 15 Temmuz’da Boğaziçi Köprüsü’nde keskin nişancı tarafından şehit edildiği otopsi raporunda ortaya çıkan, Erdoğan’ın yakın arkadaşı Erol Olçok’u, Akın İpek’in öldürdüğünü iddia eden Osman Gökçek “Akın İpek’i görürsem ne yapacağımı bilemem, yalan söyleyemem” dedi. Kızı Esra İpek’in sözlerini ise sansürledi.





Eşi ve çocuklarıyla birlikte İngiltere’de yaşayan Nevin İpek Bold Medya'dan Sevinç Özarslan'ın sorularını cevapladı. İşte Bold’un soruları ve İpek’in yanıtları:





-Olay tam olarak nerede meydana geldi?





-İki yıl önce 12 Haziran 2019’da Londra’daki Harrods diye büyük bir alışveriş merkezinde. Biz oraya kızlarımla beraber gitmiştik. Oğlumun nikahı olacaktı, makyaj malzemesi bakıyorduk. Orası da zaten sadece kadınlara ayrılmış bir bölüm. Osman Gökçek sadece makyaj malzemeleri ve rujlar olan o bölümde bir koltukta oturuyordu.





-İlk nasıl fark ettiniz?





-Ben görmedim. İlk kızım görmüş. Görünce de “Anne anne gidelim gidelim” diye ısrar etti. Ben de anlamadım önce. Ne olduğunu sordum. Osman Gökçek’in orada oturduğunu söyledi. Döndüm baktım hakikaten o. Bir süre öyle kalakaldım. İnsan ne yapacağını bilemez ya… Kalbim atmaya başladı. Öyle bir durum.





-Sonra ne oldu?





-Oradan ayrılmaya karar verdik. Tam kapıdan çıkıyorduk ki bir anda Tekin abi geldi gözümün önüne. Beş yıldır hapiste, onu suçsuz yere rehin tutuyorlar. Tekin abi aklıma gelince gözüme perde indi, dünya durdu derler ya… Yanına gittim. Dokunmadım ben ona. Programında omzuna dokunduğumu söylemiş, dokunur muyum. Sadece “Osman naber” dedim. Bakar mısınız da demedim. Döndü bana baktı. “Merhaba” dedi, ayağa kalktı, hatta önünü ilikler gibi yaptı. “Ne yapıyorsun burada?” dedim. “Çok pardon sizi tanıyamadım.” dedi. Ben ilk önce tanıyamamasına anlam vermedim, yalan söylüyor zannettim.





ANKARA’DAKİ EVİMİZE GELİP GİDERLERDİ





-Önceden kendisiyle şahsen tanışıklığınız var ama değil mi?





-Tabi canım, olmaz mı! Ben çok gördüm kendisini. Ankara’daki evimize, bahçeye gelip giderlerdi. Hiçbir yerden eksik değillerdi zaten. Melih Gökçek’in Ahmet adında başka bir oğlu daha var. O da biz Funda sitesinde kirada otururken komşumdu. O zaman babası belediye başkanıydı. “Beni nasıl tanıyamazsın, bir düşün” dedim. Gerçekten hatırlayamadığını görünce söylediğine inandım.





-“Telefonu kapat” dediniz mi?





-Öyle bir şey söylemedim tabi ki. Yalan. Telefonda konuşuyordu. Konuştuğu kişiye “Ben seni arayayım” deyip telefonu kapatmaya çalışıyordu ki, ben “Yo yo devam edin, sonra da konuşabiliriz, acelem yok” dedim.





-Sonra ne oldu?





-O sırada yani 2019 yılında, gazeteci Murat Ağırel, Gökçek ailesinin bizim oteli aldığına dair haberler yapıyordu. Fakat haber Gökçek ailesi tarafından hiçbir şekilde ne yalanlanıyor ne doğrulanıyor. Sessiz kalıyorlardı. “Oteli almışsınız Osman doğru mu?” diye sordum. “Yooo” dedi. Aynen böyle tepki verdi. Sonra “Ben Akın İpek’in eşiyim” dememle birlikte anında telefonuna saldırdı. O anı size anlatamam. Gözlerinin korkudan yerinden çıktığını gördüm. Bir şey yapacağımı zannetti galiba. Ne yapabilirim ki ben.





SANSÜRLENEN SÖZLER NEYDİ?





-Videoda Osman Gökçek çok bağırıyor. Neden o kadar bağırdı?





-Yani onlar televizyoncu, profesyonel, neyi nasıl çekeceklerini biliyorlar. Zaten adımı söyleyince o zaman kayıt altına alalım dedi ve telefonu açtıktan sonra bir anda bağırmaya başladı, alışveriş merkezinin ortasında. “Siz bana bir şey yapamazsınız, Fetöcü bunlar, vatan haini bunlar, barım barım bağırıyor” gibi ifadeler kullandı. Kızım arkamdaydı. Orada Esra’nın söylediklerini sansürlemişler.





-Ne diyor orada kızınız?





-Esra “Ne vatanı ne vatanı…” dedikten sonra, sansürlediği kısımda “Vatan mı kaldı, vatan mı bıraktınız, her şeyi çaldınız çırptınız, mahvettiniz, vatan mı bıraktınız?” Aşağı yukarı bu minvalde cümleler söylüyor. Sonrasında güvenlik geldi. “Rahatsız mı ediliyorsunuz?” diye sordular. Ben de “Evet” dedim. Onun yanına gittiler. Daha sonrasını bilmiyorum, ayrıldık zaten. Ama ben omzuna dokunmuşum, telefonu kapat demişim, bunlar doğru değil. Hayal gücünü kullanmış.





DELİLER GİBİ BAĞIRMAYA BAŞLADI





-Kızınızın videoda Gökçek’e hitaben “Yeter bağırma” diye tepki gösteriyor. Öncesinde ne oluyor ki, kızınızın o kadar sinirlenmesinin sebebi ne?





-Telefonunun kamerasını açtıktan sonra avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. O zamana kadar normal normal konuşuyorduk. “Osman ne yapıyorsun burada, tanıdın mı tanımadın mı, nasıl tanımadın” şeklinde bir muhabbet yapıyorduk. Ben zaten normalde sakin bir insanımdır. Tanıyanlar bilir. Ben oteli sorunca şok oldu. Hakikaten o dönemde çok haberi çıkıyordu. “Yoooo” dedi. “Madem böyle bir şey yok, neden yalanlamıyorsunuz” diye sordum. Orada bir şey söyledi mi söylemedi mi inanın hatırlamıyorum. Sonra da deliler gibi bağırmaya başladı. Sonra ben geri dönüp ‘bir sakin olun” demişim. Allah’tan videoda orası var.





-Dün akşamki programında “Akın İpek’i görürsem ne yapacağımı bilemem, yalan söyleyemem” diyor. Ciddi bir tehdit. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?





-Bunlardan her şey beklenir. Her türlü yalan, iftira, her şey… Ekrana çıkıp bu şekilde konuşması kolay. Hakikaten oraya çıkıp, kafalarından bir şeyler uydurup iftiralar atabiliyorlar. Allah’a havale ediyorum kendisini. Ben beddua da etmiyorum. Allah bildiği gibi yapar kendilerini.





KENDİNİ KANITLAMAK İSTİYOR





-İki yıl sonra neden yayınladı peki bu videoyu, amacı ne?





-Yani bilmiyorum ki, artık kafalarında ne tür planlar yapıyorlar, ne tür şeytanlıklar düşünüyorlar. Programda söylediklerine bakılırsa “Fetöcü” olmadığını kanıtlamak için çektiği anlaşılıyor. Çekmeseydi ne olacaktı? Ben zaten insanlara durduk yere saldıran biri değilim ki… Ailede hiçbirimiz değiliz. Doğrusunu isterseniz ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bir süre tanıtmadım kendimi, o süre içinde pek bir saygılı hafif ürkekti. Oteli sordum kendimi tanıtınca bağırmaya başladı, ben de şaşırdım doğrusu, bu kadar korkak olabileceğini hiç düşünmemiştim. Sırf o videoyu çekmek için de avazı çıktığı kadar bağırmış olabilir ama gözleri komikti doğrusu.