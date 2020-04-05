New York'ta tıp öğrencileri bu yıl erken mezun edilecek, validen itiraf

Vali Cuomo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'de koronavirüs salgınının merkezi haline gelen New York eyaletindeki mücadeleye katkı sağlayacak bir adım atacaklarını belirtti.



Cuomo, "Bu bahar mezuniyet aşamasında olan tıp öğrencilerinin hemen (mezun sayılıp) göreve başlamasına olanak verecek bir kararnameyi imzalayacağım. Bugünler olağanüstü zamanlar ve New York'un yardıma ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Buna göre Cuomo'nun söz konusu kararnameyi imzalamasının ardından eyaletteki 17 tıp fakültesinden mezun olmaya hazırlanan öğrencilerin erken mezun edilerek koronavirüsle mücadeleye katılmaları bekleniyor.

BİR GÜNDE 630 ÖLÜ

Bu arada New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette bir günde 630 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla hayatını kaybettiğini belirterek, "Henüz zirveyi görmedik ama yaklaşıyoruz." uyarısında bulundu.





Ülke ve eyalet olarak çok zor günler geçirdiklerini anlatan Cuomo, hayatı boyunca böylesine bir kriz yaşamadığını vurguladı.





Cuomo, son 24 saatte New York'ta koronavirüs dolayısıyla 630 kişinin hayatını kaybettiğini ve böylelikle eyalette salgından ölen kişi sayısının 3 bin 565'e yükseldiğini ifade etti.





Vali Cuomo ayrıca, eyalet genelindeki vaka sayısının da yaklaşık 10 bin artışla 113 bin düzeyine yükseldiğini belirtti.





New York için özellikle bu haftanın daha da kötü geçeceği uyarısında bulunan Vali Cuomo, "Kimse bu süreçteki en yüksek rakamların ne olacağını söyleyemez. Henüz zirveyi görmedik ama yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.





Hastaneye yatanların 3'te 2'si taburcu edildi





Öte yandan Cuomo, koronavirüs teşhisiyle hastanelerde tedavi altına alınanların 3'te 2'sinin iyileşerek evlerine döndüğünü bildirdi.





Bu rakamın önemli olduğunu vurgulayan Cuomo, tüm eyaletteki vatandaşların ellerinden gelenin en iyisini yaptığına inandığını dile getirdi.





Çin New York eyaletine bin solunum cihazı bağışladı





ABD'de yeterli solunum cihazı olmadığına ilişkin tartışmalar sürerken Cuomo dikkat çekici bir açıklamada bulundu.





Cuomo, Çin'in, New York eyalet yönetimine bin solunum cihazı bağışladığını ifade ederek, "Bu bizim için önemli bir olay ve ciddi bir fark yaratacak." dedi.





Vali ayrıca kendilerine 140 solunum cihazı bağışlayan Oregon eyaletinin valisine de teşekkür etti.





Trump yönetiminin özellikle solunum cihazı ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşayan New York eyaletine yeteri kadar yardım gönderip göndermediği tartışmalarının yapıldığı bir dönemde, Cuomo'nun bu açıklaması Amerikan medyasında geniş yer buldu.



