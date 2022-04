New York'taki saldırıda yaralananların sayısı 23'e çıktı

62 yaşındaki şüpheli aranıyor





DW'ningöre, ABD'nin New York kentindeki Brooklyn bölgesinde Salı sabahı bir metro istasyonunda meydana gelen silahlı saldırıda yaralananların sayısının 23'e çıktığı açıklandı. İlk belirlemelerde 16 kişinin yaralandığı tespit edilmişti.Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Saldırıyla ilgili açıklama yapan New York Emniyet Müdürü Keechant Sewell, 10 kişinin vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar, 13 kişinin de duman zehirlenmesi veya olay sonrası çıkan izdiham sonucu hafif şekilde yaralandığı bilgisini verdi.Saldırıdan sonra izini kaybettiren fail ise henüz yakalanamadı. New York Times'ın haberine göre, polis metroda etrafa ateş açan gaz maskeli ve turuncu yelekli şüpheliyi aramaya devam ediyor. New York Valisi Kathy Hochul, saldırganın "tehlikeli" olduğunu belirtti. Bütün vatandaşlara "uyanık ve dikkatli" olmaları çağrısı yapan Hochul, saldırganla ilgili bilgiye sahip olanların yetkili birimlerle iritibata geçmesini istedi.Polis olay yerinde yarı otomatik bir tabanca ile çok sayıda merminin ele geçirildiğini, bir de küçük baltanın bulunduğunu bildirdi. Küçük bir şişede de benzin olduğundan kuşkulanılan bir sıvı bulundu.New York'ta Salı akşamı düzenlenen basın toplantısında konu hakkında bilgi veren emniyet yetkilieri, olayla bağlantılı olduğundan kuşkulanılan 62 yaşındaki bir erkeğin arandığını bildirdiler. Koyu ten rengine sahip olduğu bildirien şüphelinin Philadelphia eyaletinde bir kamyonet kiraladığını kaydeden emniyet yetkilileri, söz konusu kamyonetin anahtarının saldırgana ait olduğu tespit edilen bir çantada bulunduğunu belirttiler. Çantanın olay yerinde ele geçirildiği kaydedildi. Kamyonetin ise olay yerine yakın bir bölgede terk edilmiş halde bulunduğu belirtildi.Saldırıyı aracı kiralayan kişinin gerçekleştirdiği ise net olarak bilinmiyor.Yapılan açıklamada aranan kişinin sosyal medyada özellikle New York Belediye Başkanı Eric Adams'a yönelik çok sayıda şikayet yazıları paylaştığının, paylaşımlarında sokakta yaşayan insanların sorunlarına dikkat çektiğinin belirlendiği kaydedildi.New York'ta güvenlik önlemleri arttırıldıNew York'ta güvenlik önlemleri arttırıldıNew York'ta güvenlik önlemleri arttırıldıFotoğraf: ANDREW KELLY/REUTERSOlaydan sonra New York Belediye Başkanı Adams'ın korumalarının sayısının arttırıldığı bildirilirken, Başkanın korona enfeksiyonu nedeniyle konutunda karantinada olduğu açıklandı.ABD güvenlik güçleri dün meydana gelen olayın bir terör saldırısı olmadığından yola çıkıyor.New York metrosunda geçmişte de çok sayıda silahlı saldırı veya terör saldırıları meydana geldi. 2017 yılında bir tünelde 27 yaşındaki saldırgan trafiğin en yoğun olduğu saatte, kendi yapımı bir bomba ile intihar eylemi düzenlemeye teşebbüs etmişti. Saldırgan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.