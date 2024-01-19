Neymar'ın PSG'ye transferinde vergi skandalı

2017'de Neymar'ın transferinde neler yaşandı?

Fransız medya kuruluşu Mediapart, ay başında yaptığı bir araştırma haberinde, aralarında dönemin Kamu Hesapları Bakanı Gerald Darmanin'in de bulunduğu bazı üst düzey Fransız siyasetçilerin, PSG'nin, Neymar'ın transferindeki zorunlu vergiyi es geçmesine (atlamasına) aktif olarak yardımcı olduğunu ortaya çıkardı.

Soruşturma başlatıldı

Açıklamaların ardından yetkililer soruşturma başlattı. Yolsuzlukla mücadele polisleri pazartesi günü Ekonomi ve Maliye Bakanlığı genel merkezine baskın düzenledi.

Fransa'da yetkililer, Paris Saint-Germain (PSG) futbol kulübünün, Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar Jr'ın 2017 yılında kulübe transferi sırasında "avantajlı vergi muamelesi" gördüğü iddialarını soruşturuyor.Katar, Fransa birinci futbol ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain futbol kulübünün sahibi.Fransız medyasında yer alan haberlere göre, yolsuzlukla mücadele görevlileri bu hafta başında Fransa Maliye Bakanlığı'na baskın düzenleyerek Neymar'ın 222 milyon euroluk rekor transfer anlaşmasında PSG'nin yüzde 40 vergi ödemekten kaçınmasına siyasilerin yardımcı olduğu şüphesi üzerine soruşturma başlattı.Arama, 15 Ocak Pazartesi günü, hükümet yetkisine sahip bir kişi tarafından 'yolsuzluk' ve 'resmi yetkinin kötüye kullanılması' suçlamalarına ilişkin adli soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. Davaya adı karışanlar 10 yıla kadar hapis ve bir milyon euro para cezasına ya da suçtan elde edilen gelirin iki katına kadar para cezasına çarptırılabilir. Mevcut soruşturma, eski PSG Genel Müdürü Jean-Claude Blanc, eski İletişim Direktörü Jean-Martial Ribes ve üst düzey siyasetçiler Jerome Fournel, Hugues Renson ve Gerald Darmanin'i kapsıyor.Euronews Business iddiaları inceliyor.PSG'nin Katarlı sahipleri 2017 yılında Neymar'ı ekibe katmak istediğinde yıldız futbolcu FC Barcelona'da oynuyordu.İddiaya göre, Neymar'ı İspanyol kulübünden almanın tek yolu ise 222 milyon euroluk rekor seviyedeki serbest kalma maddesini (serbest kalma bedeli) ödemesini sağlamaktı.PSG, parayı Neymar'a transfer edecek, böylece sözleşmesindeki hükümler uyarınca bunu kendisi ödeyebilecekti.Ancak bu, 222 milyon euronun kazanç olarak kabul edileceği ve dolayısıyla bir sonraki ikamet ülkesinin kuralları uyarınca vergiye tabi olacağı anlamına geliyordu.'FootballLeaks' belgelerini araştıran Fransız gazeteciler, şu anki İçişleri Bakanı Darmanin'in, kıdemli meslektaşlarından Jerome Fournel (yakın zamana kadar Fransa Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yaptı, şimdi ekonomi bakanlığına atandı), PSG'nin bazı yöneticileri ve kulübün o dönemki iletişim başkanı Jean-Martial Ribes arasında çeşitli konuşmalar ve toplantılar yapıldığını ortaya çıkardı.Görüşmelerin ardından Fransız vergi makamları, Neymar'ın 222 milyon euroluk anlaşmasını vergilendirmeme kararı alarak PSG'yi 88 milyon euro ödemekten kurtardı.Aynı Fransız kaynaklara göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bu durumu biliyor, hatta teşvik ediyor olabilir.Macron'un yakın çalışma arkdaşlarından İçişleri Bakanı Darmanin şimdilik suçlanmış değil.Ancak aralık ayında Fransız savcılar Ribes'in peşine düşmüş ve kendisini diğer iddiaların yanı sıra "yolsuzluk" suçlarıyla itham etmişti.Söz konusu suçlama Katar, PSG ve bazı Fransız ve Katarlı siyasetçiler ve nüfuzlu kişilerin dahil olduğu lobicilik faaliyetlerine ilişkin ayrı bir soruşturma kapsamında gerçekleşti.