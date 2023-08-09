Nijer'deki Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi





ASKER YÖNETİME EL KOYMUŞTU





Türk Hava Yolları'nın (THY) TK635 sefer sayılı Airbus A330-200 tipi uçağı, önceki gün öğle saatlerinde İstanbul'dan Nijer'in başkenti Niamey'e hareket etti.THY uçağı, hava sahası tüm uçuşlara kapatılan Nijer'e, alınan özel izinle akşam saatlerinde Niamey Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'na indi.Burada bekleyen Türk vatandaşlarını alan uçak, Türkiye saatiyle 23.30 sıralarında Nijer'den havalandı. THY uçağı sabah 05.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na ulaştı.Türkiye'ye dönmekten çok mutlu olduğunu söyleyen Ramazan Kemat, "Biraz sıkıntılı süreçlerimiz oldu orada. Orada biz yol yapımında çalışıyorduk, ortalık orada biraz karıştı. Askerler yönetime el koydu. Karşımıza ne gelecek bilmiyoruz çünkü otorite boşluğu oluştu ülkede. Ama Türklere karşı kötü bir durum oluşmadı. Gitmek isteyen arkadaşlarımız vardı firmamızda, sağ olsun yardımcı oldu. Gelmek isteyen arkadaşlarımız geldi ama orada çalışmaya devam eden çok arkadaşımız var. Konsolosluğumuz gerçekten çok iyi çalışıyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün tahliye esnasında büyük bir çaba gösterdi. Ülkemizde olmaktan çok mutluyuz" dedi.Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmasıyla başlayan sürecin ardından Nijer, Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana beşinci darbeyi yaşadı.26 Temmuz 2023 günü Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ve İçişleri Bakanı Hamadou Adamou Souley'in Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurlar tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda alıkonulmuştu.Bazoum yönetimi, gün boyu süren askeri hareketliliğin ardından devrildi ve kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" adı veren bir grup asker yönetime el koydu.