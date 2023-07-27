Nöbetçi kalıp suç örgütü liderlerini salan hakim Yargıtay’a atandı

Suç örgütü ‘Şahinler’in lideri olduğu gerekçesiyle İzmir Buca Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sedat Şahin, 8 yıl sonra tahliye edilmişti. Şahin, tahliye edilir edilmez Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz gibi ilk iş MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.





Tahliye haberlerinden biri de ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Alaattin İlyas Saral için gelmişti. 13 Haziran’da tutuklanan Saral 21 Temmuz’da tahliye edilmişti.





Yargıtay’a üye oldu

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, son 10 günde bu tahliye kararlarını veren hakim Hakan Türkön’ün Yargıtay üyeliğine atandığını yazdı.

Saymaz, hakimin Saral ve Şahin’i tahliyesini, ardından da Yargıtay’a atanmasını şöyle özetledi:



*Yaklaşık dört yıldır İstanbul 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Tür­kön, geçen 17 Temmuz’da İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı’na atandı. Giderayak… Heyetleri yaz tatiline veya yıllık izne çıkan dört farklı ağır ceza mahkemesinde nöbetçi hakim olarak görev aldı.



*Türkön, nöbetçi olarak çıktığı İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’n­de organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Şahin ve üç sanığı tahliye etti. Bir gün sonra da İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Alaattin Sa­ral’ın tahliyesine karar verdi.



*Bir hafta önce atandığı bölge adliye mahkemesinde bir gün bile çalış­madan HSK’nın 25 Temmuz tarihli kararnamesiyle Yargıtay’a atandı.

