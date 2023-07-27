Samanyolu Haber /Gündem / Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyareti ertelendi /27 Temmuz 2023 12:05

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyareti ertelendi

Al Ain'a konuşan diplomatik kaynaklar, Rusya-Afrika Zirvesi nedeniyle Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’nin Ankara'ya yapacağı ziyaretin ertelendiğini bildirdi.

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’nin Ankara'ya yapacağı ziyaretin ertelendiği belirtildi. Al Ain News'a konuşa diplomatik kaynaklar ziyaretin, Rusya-Afrika Zirvesi nedeniyle ertelendiğini söyledi. 

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika zirvesi öncesinde dün St. Petersburg'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüşmeler yaptı. 

MISIR-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'yi 'katil', 'zalim' ve 'darbeci' gibi ifadelerle hedef almış, Mısır'daki darbeyi protesto etmek amacıyla Müslüman Kardeşler destekçileri tarafından kullanılan bir simge olan 'Rabia' işaretini 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' anlamıyla kullanmıştı.

Erdoğan, Kasım 2022'de Katar'da Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyonda, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile selamlaşıp tokalaşmıştı. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de bundan iki ay sonra, Maraş merkezli depremlerin ardından ülkesi adına taziyede bulunmak üzere 27 Şubat'ta Türkiye'ye gelmiş ve ziyareti esnasında Çavuşoğlu'nu Mısır'a davet etmişti. Dönemin dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 18 Mart 2023'te Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Şukri ile bir araya gelmişti. Çavuşoğlu'nun Mısır ziyareti, Türkiye'nin Mısır'a bu seviyede 11 yıl aranın ardından yaptığı ilk ziyaret olmuştu.

Sisi de mayıs ayındaki seçimi kazanan Erdoğan'ı tebrik etmiş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı" ifadelerine yer verilmişti.
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