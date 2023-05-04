Norveç Trøndelag'da yeni bir kurum kapılarını açtı

Özkan Tosyalı-Oslo





Norveç’te Hizmet Hareketi gönüllülerinin, şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkı amaçlı faaliyetleri ülkenin her köşesinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Norveç’te ki resmi kuruluşların yanı sıra farklı çevrelerce organize edilen diğer gönüllü kuruluşlarla da işbirliği içerisinde çalışmalar yürüten Hizmet gönüllüleri, bu çalışmalarını kurdukları dernekler aracılığı ile hayata geçiriyorlar. Bunlardan birisi olan Mangfoldshuset Trøndelag resmi açılışını önceki gün gerçekleştirdi. Trondheim şehrindeki açılışa eyalet valisi Morten Wolden, Trondheim Belediye Başkanı Rita Ottervik, yaklaşan belediye seçimleri öncesi İşçi Partisi (AP) adayı olan Emil Raaen, Sosyalist Sol Parti (SV) adayı Mona Berger, Sol Parti (V) adayı Erling Moe, Sağ Parti (H) adayı Kent Ranum ve Hristiyan Halk Partisi il Başkanı Geirmund Lukke ile şehrin önde gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diğer davetliler katıldı. Açılışa yerel ve ulusal medya kuruluşlarının ilgisi de oldukça yoğundu.



Norveç Hizmet Hareketi tarafından kurulan ve geliştirilen Mangfoldshuset Trøndelag, farklı kültür ve milletlerden insanlara kapılarını açarken, özellikle göçmenlerin entegrasyonuna yönelik projelerde yer alarak güvenli ve kapsayıcı bir alan sunuyor.









Trondheim şehrinde yetkililerce parmakla gösterilen model bir kuruluş olan Mangfoldshuset Trøndelag’ın açılışında konuşan Trondheim Belediye Başkanı Rita Ottervik, karşılıklı anlayış ve birlikteliği güçlendirmenin önemine dikkat çekti. Ottervik konuşmasında, "Biz yerine onlar demekten ziyade, bir 'biz' oluşturmak her zamankinden daha önemli hale geliyor. Topluluk ve kültürler arası anlayışı güçlendirmeliyiz. Bu, Mangfoldshuset Trøndelag’ın önemli bir rol oynamasını sağlıyor. Bu bina, şehirde yaşayan tüm insanlar için adeta bir ev haline geldi. Mangfoldshuset, birlikte hareket etmenin ve birlikte üretmenin en güzel örneklerinden biri. Bu gün burada şahit olduğumuz üzere bir çok farklı kuruluş bu çatı altında ortak değerleri yükseltiyor. Bu çok kıymetli. Bugün sadece sembolik bir kurdela kesiliyor ama Mangfoldshuset zaten açıldığı günden beri bir çok insan ile etkileşim halinde. Size teşekkür etmek yeterli olmaz. Size şehre özel bir hediye getirdim” diyerek günün anısına hazırlattığı dekoratif porselen hediyesini takdim etti.









Kurulduğu 2014 yılından beri, açık anaokulu, podcast kaydı, ev işleri, ev hanımları için kurslar, diyalog toplantıları, boş zaman ekipmanı kiralaması, yiyecek dağıtımı ve finn.no'dan mobilya ile daire düzenlemeye yardım gibi çok çeşitli etkinlikler ve projeler sunan Mangfoldshuset Trøndelag, sadece son 10 ay içerisinde yaklaşık 35 bin ziyaretçi giriş çıkışı ile şehrin önemli buluşma merkezlerinden birisi olarak ilgi odağı konumunda.

Derneğin yeni Hizmet binası açılış programında konuşan Mangfoldshuset Trøndelag müdürü Ahmet Karais, "Bu kurumda sıcak ve kapsayıcı bir ortamı kutluyoruz. Gönüllü yürekleri kutluyoruz. Tüm bu iyi insanlar şehrimizin ve Norveç’in yararına dayanışma sağlamak için zaman ayırıyorlar. Gönülden gelen gayret ücretsiz olmasına rağmen altından daha değerlidir” dedi.

Konuşmaların ardından kesilen kurdela ile dernek binasının açılışı gerçekleştirildi.









Mangfoldshuset Trøndelag olarak amaçları ve faaliyetleri hakkında gazetemize özel bilgiler veren dernek müdürü Ahmet Karais, “Yerel organizasyonlar ve politikacıların desteği, zaman ve çaba harcayan pek çok gönüllünün katılımıyla, Trondheim'daki Çeşitlilik Evi (Mangfoldshuset), kapsayıcı ve açık bir toplum için çeşitlilik ve gönüllülüğün nasıl katkıda bulunabileceğini gösteren bir model olarak kurulmuştur” dedi.

















Karais şunları kaydetti, “Kültürel değişim, işbirliği ve topluluk oluşturma projeleri ve etkinlikleri aracılığıyla, Çeşitlilik Evi, farklı geçmişlere sahip insanlar arasındaki entegrasyon ve anlayış için önemli bir araç haline gelmektedir. Türkiye ve diğer ülkelerden gelen göçmenler için burası, destek, arkadaşlık, kişisel ve profesyonel büyüme fırsatları bulabilecekleri bir yerdir. Diğer şehirler ve topluluklar için bir örnek olarak, Trondheim'daki Çeşitlilik Evi, farklı kültür ve geçmişlere sahip insanlar arasında gönüllülük, bağlılık ve işbirliği ile, kapsayıcı ve çeşitli bir toplumun nasıl inşa edilebileceğini göstermektedir. Bu model, küresel bir düzeyde uygulanabilir ve dünya çapında toplumlar ve şehirler için bir rehber olarak hizmet edebilir. Çeşitlilik Evi'nin başarısı, başka ülkelerde ve bölgelerde benzer projelerin başlatılmasını ve desteklenmesini teşvik ediyor. Bu tür girişimler, farklı kültür ve geçmişlerden insanların bir araya gelip birbirlerinden öğrenebileceği ve birlikte çalışabileceği daha fazla mekân oluşturarak, daha kapsayıcı ve hoşgörülü toplumların inşa edilmesinde önemli bir rol oynayabilir. Özellikle göç ve kültürlerarası anlayışın önemli olduğu günümüz dünyasında, Çeşitlilik Evi gibi projeler önemli bir değer sunmaktadır. Toplumların birbirine yakınlaşmasına ve birbirlerine karşı daha anlayışlı ve saygılı olmasına yardımcı olarak, barış ve uyumun sürdürülmesinde kritik bir faktördür.













Sonuç olarak, Trondheim'daki Çeşitlilik Evi, dünya çapında farklı kültürler ve milletler arasında anlayış, işbirliği ve kapsayıcılık sağlamak için başarılı bir model olarak öne çıkmaktadır. Norveç Hizmet Hareketi'nin öncülüğünde kurulan ve geliştirilen bu ev, gelecekte benzer projeler için bir örnek ve ilham kaynağı olarak hizmet edecektir.”