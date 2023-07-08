Samanyolu Haber /Dünya / O sınırda 2 yılda 48 göçmen hayatını kaybetti /08 Temmuz 2023 10:20

O sınırda 2 yılda 48 göçmen hayatını kaybetti

Polonya ile Belarus arasındaki sınırda Avrupa Birliği'ne (AB) geçmeye çalışan yüzlerce göçmen hayatta kalma mücadelesi veriyor.

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İki ülke arasındaki Avrupa'nın en eski ve bitki örtüsü en yoğun ormanında sivil toplum kuruluşu Grupa Granica'ya göre son 2 yılda 48 göçmen hayatını kaybetti.   

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bialowieza Ormanı'nda hayatta kalmanın zor olduğunu söyleyen Anna Alboth, "Doğu Polonya'da bataklıklar ve dev ormanlar var. Yazın hava çok sıcak ve su yok. Kışın ise hava eksi 20 dereceye kadar soğuyabiliyor" diyor.

Grupa Granica'ya göre ormandaki zorlu yaşam şartlarının yanında diğer bir tehlike de Leh sınır muhafızları.

Göçmenlerin sınırı geçmemeleri için görevliler tarafından dövüldüklerini, köpeklerin kendilerini ısırdığını iddia eden Alboth, "Paralarına el konuluyor, iletişim kuramamaları için telefonları imha ediliyor" diyor.

Polonya'da göçmenleri geri çevirmek 2021'den beri yasal olmasına rağmen, Polonya sınır muhafızları bunu yaptıklarını reddediyor.

"Polonyalı memurlara karşı herhangi bir şikayet gelmedi" diyen Sınır Muhafızları Sözcüsü Anna Michalska, "Bu iddiaların nereden çıktığını anlamıyorum. Leh bir sınır muhafızının şiddet kullandığını düşünen varsa, şikayetini mahkemeye taşımalı" diye ekliyor.

"Sığınma başvuruları reddediliyor"

Sivil toplum kuruluşunun bir diğer iddiası da sınır muhafızlarının göçmenlerin iltica başvurularını reddetmesi.

STK'nın "İngilizce konuşsalar ve belgelerini gösterseler bile başvuru yapmalarına izin vermiyorlar" suçlamasını reddeden sınır muhafızları sözcüsü, göçmenlerin Polonya'da kalmayı planlamadığını ve Almanya, Fransa ya da İngiltere'ye sığınmak istiyorlar.

Polonya 2022 yılında göçmenlerin 416 km uzunluğundaki sınırı geçmesini engellemek için 186 km uzunluğunda çelik bir duvar inşa etti. Ancak duvarın yetersiz kaldığı belirtiliyor.

"İki yıl içinde hiçbir şey değişmedi, insanlar hala sınırı geçmeye çalışıyor" diyen Alboth, "Geçen hafta 250 kişiye yardım ettik. Çocuklar, hamile kadınlar" ifadelerini kullandı.

Polonya'da göç konusu, seçim kampanyasının ortasında siyasi tartışmaların bir parçası haline gelmiş durumda.

Varşova son Avrupa zirvesinde Avrupa göç politikasında reform yapılmasına karşı çıktı.

Polonya hükümeti bu sonbaharda yapılacak parlamento seçimleriyle eş zamanlı olarak mültecilerin kabulü konusunda bir referandum düzenlemek istiyor.
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