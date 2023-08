Odessa'da tahıl deposu vuruldu

Saldırılarda art arda altıncı gün

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'nın merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Mojayskiy ve Kremlin'in yaklaşık 20 kilometre kuzeybatısındaki Himki ilçelerinde iki dronun daha hava savunması tarafından imha edildiğini aktardı.

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, Rusya’nın gece 3 saat boyunca Odessa bölgesinin güneyine İHA’larla saldırı düzenlediğini aktardı.

Rusya toprakları son bir haftadır insansız hava araçlarının saldırısı altındaMoskova'ya yönelik saldırıların altıncı gününde, Ukrayna'ya ait olduğu iddia edilen üç insansız hava aracı düşürüldü.Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın, başkent Moskova'ya 3 insansız hava aracıyla saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "gece saatlerinde Rus hava savunma güçleri tarafından Kiev rejiminin 3 İHA ile Moskova şehrine terör saldırısı girişiminin engellendiği" belirtildi.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, beş katlı iki binanın bazı pencerelerinin hasar gördüğünü ve acil servislerin çevreyi incelediğini söyledi.RIA Novosti ajansı, bundan kısa süre önce da başkentin batısında, Kremlin'den yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Moscow City iş bölgesinde bir "patlama" duyulduğunu bildirmişti.RIA Novosti'ye göre Himki'de düşürülen İHA'nın enkazı bir evin çatısına ve pencerelerine ve dükkanların bulunduğu, konut olarak kullanılmayan bir binanın duvarına zarar verdi, ancak herhangi bir can kaybı ya da yaralanmaya neden olmadı.TASS ajansının acil durum servislerine dayandırdığı haberine göre ise, Moskova'daki Domodedovo, Sheremetyevo ve Vnukovo uluslararası havalimanlarında hava trafiği kısa bir süre durdu ama daha sonra yeniden başladı.Moskova ve başkent bölgesi, cuma gününden bu yana her gün hedef alınıyor.Bu, Rusya topraklarının da son bir haftadır her gün insansız hava araçlarının saldırısı altında olduğu anlamına geliyor.Rus ordusunun hedefinin altyapının yıkılması olduğunu dile getiren Kiper, Ukrayna hava savunmasının 9 İran yapımı Şahed tipi İHA’yı imha ettiğini kaydetti.Kiper, "Ancak üretim ve yükleme tesislerine isabetler oldu, geniş bir alanda yangın çıktı. Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Tahıl depolama tesisleri de hasar gördü.” ifadelerini kullandı.Donetsk Bölgesi Askeri İdare Başkanı Pavlo Kyrylenko da, Rus güçlerinin gece boyunca köyleri vurduğunu bildirdi.Kyrylenko, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırılarda "Torske'de üç kişi öldü, bir kişi yaralandı, Zakitne'de de bir sivil yaralandı" açıklamasında bulundu.Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus birliklerinin sabaha karşı Herson'daki bir anaokuluna ve konutlara 2 güdümlü füze attığını ve saldırıda 6 kişinin yaralandığını belirtti.Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın bir günde Ukrayna topraklarına 4 füze, 58 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.Cephe hattında 30'dan fazla çatışma meydana geldiğine işaret edilen açıklamada, Ukrayna ordusunun Avdiyivka ve Marinka yönlerinde Rus saldırılarını püskürtmeye devam ettiği kaydedildi.Açıklamada, Ukrayna hava kuvvetlerinin son 24 saatte Rus askerlerinin yoğunlaştığı bölgelere 11 ve Rus füze savunma sistemlerine 2 saldırı düzenlediği ifade edildi.