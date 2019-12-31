Öğrenciler yemek için yürüdü: Düzenlemenin iptali isteniyor

İndirimli 3 öğünün teke düşürülmesini protesto eden İstanbul Üniversitesi öğrencileri, “Üniversitelinin cebine göz dikmek” ile suçladıkları rektörlüğün düzenlemeyi iptal etmesini istiyor.





İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yemekhanede düzenlemeye gitmeyi düşünen üniversite yönetimini protesto etti. Üç öğün verilen indirimli yemeğin, tek öğüne düşülmek istenmesine karşı binlerce öğrenci Beyazıt Kampüsünde yürüyüş düzenledi. Öğrenciler, yürüyüşün ardından Kampüs önünde basın açıklaması düzenledi. Müşteri değil öğrenci olduklarını vurgulayan üniversiteliler, ucuz ve nitelikli yemeğin herkesin hakkı olduğunu savundu.





İKİNCİ ÖĞÜN 3 BUÇUKTAN 12 LİRAYA ÇIKIYOR





Üniversite yönetiminin yaptığı düzenlemeye göre; İndirimli olan 3 öğün tek öğüne düşürülecek. Kahvaltı artık verilmeyecek. İkinci öğün ise öğrenciye 12 liraya verilecek. Rektörlüğü, Üniversitelinin cebine göz dikmekle suçlayan, Öğrenciler düzenlemenin iptal edilmesini istiyor.





Eylemin ardından öğrenciler olaysız dağıldı.