Samsun T Tipi Cezaevinde geçen hafta koronavirüse yakalanan mahpuslar arasında Yunus Bekdemir de bulunuyor. 4,5 yıldır tutuklu bulunan Bekdemir için öğrencileri ve dostları www.change.org‘da imza kampanyası başlattı.











Kampanya metninde, “Samsun T Tipi Cezaevi’nde 100 kadar tutukluya geçen Kovid-19 teşhisi konuldu. Hastalar arasında değerli bilim insanı, kıymetli meslektaşımız Başarı Üniversitesi Rektörü hocamız Prof. Dr. Yunus Bekdemir, üniversitemiz genel sekreteri Murat Yücel ve SKS daire başkanı Harun Başaran ve diğer koğuş arkadaşları bulunmaktadır. Bu kişilerin derhal tahliyesini ve hastalıkla mücadeleye ailelerinin desteği ile evlerinde devam etmelerini Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’ndan ivedilikle talep ediyoruz” denildi.





UYKU APNESİ HASTASI





Cezaevinde girmeden önce ameliyat geçiren 60 yaşındaki Yunus Bekdemir’in uyku apnesi hastası olduğu ve her gece makineye bağlı uyuduğu biliniyor. Cadı avı soruşturmaları kapsamında Eylül 2016’dan bu yana tutuklu olan Prof. Dr. Yunus Bekdemir 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



