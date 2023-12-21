Okan Buruk: Bu ülkede bir şey değişmiyor

"Sebepsiz yere takımında yorgunluk gördüğünü" belirten Okan Buruk, "Bugün oyuncu diriliğinden mutlu olmadım. Maç da oynamadık ama yorgunluk var gibiydi. Bu yorgunluğu oluşturacak bir şey yoktu. Bazen maç öncesi konsantrasyon performansta etkili olabiliyor" dedi.





Icardi'yi ceza sahasında daha çok topla buluşturmaları gerektiğini aktaran Buruk, "Bir santraforu çevresindeki oyuncular beslemeli. Son pas tercihlerinde Icardi'ye ulaştıramadığımız toplar oluyor. Icardi'yi kaç kere topla buluşturduğumuzu incelememiz gerek" değerlendirmesinde bulundu.





"Geçen sezona göre daha iyi oynadığımız zamanlar da oluyor. Geçen sezon tek maçla haftaları geçiyorduk. Bu sezon çok ağır Şampiyonlar Ligi maçları oynadık. Sezona çok erken başladık. Bugüne kadar 12 Avrupa kupası maçına çıktık. Geçen sezonun yüzde 70'inde oynadığımız maçı bugüne kadar yaptık. Geçen sezon daha diriydik ve hazırlanma şansımız oluyordu. Oyuncuların fiziksel yorgunlukları da oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Türk takımları genelde ligde kötü gider. Biz bunu da kırdık. Hem ligdeki gidişatımız iyi bir şekilde ilerliyor hem de Avrupa Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz. İki tarafı da başarılı bir şekilde götürebilme adına bizim için daha değerli."













"Konuyla ilgili bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. İnsan olarak nasıl bu hale geldiğimizi sorgulamak gerek. Bunu sadece futbola bağlamamak lazım. Geçen hafta hepimizin çok üzüldüğü bir olay yaşandı. Ancak 2-3 gün sonra her şey normale döndü. Sosyal medyada kavgalar, birbirine saldırmalar başladı. Bu ülkede bir şey değişmiyor. Bizlerin bir şeyler yapması gerekiyor. Maalesef bu kaosu besleyenler de reyting alıyor. Bu da önemli bir şey. Hepimizin üstüne bir şeyler alması gerekiyor. Kazanmak için çok fazla çaba sarf ediyoruz. Kendi duruşumuzun dışına çıktığımız, hata yaptığımız zamanlar oluyor. Kazanmaya odaklıyız. Kazandığımızda her şeyin bittiğini düşünüyoruz."





Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının ardından- Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk:- "Genel olarak hem tempomuz hem de pozisyon üretmemiz önceki maçlara göre daha azdı"- "Kazanmak önemliydi. İç sahadaki kazanma performansımızı devam ettirdik. Derbiye aynı puanla giriyoruz. Bugünün iyi yanı aldığımız 3 puan oldu"- "Geçen hafta hepimizin çok üzüldüğü bir olay yaşandı. Ancak 2-3 gün sonra her şey normale döndü. Sosyal medyada kavgalar, birbirine saldırmalar başladı. Bu ülkede bir şey değişmiyor"Gazete Duvar'da yer alan habere göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Park'ta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Geçmiş maçlara göre performanslarının düşük olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Genel olarak hem tempomuz hem de pozisyon üretmemiz önceki maçlara göre daha azdı. İlk yarı biraz daha iyiydi ama önceki maçların altındaydı. Devreye 1-0 üstünlükle girdik. Rakibimiz orta sahadaki topa dokunuşlarıyla, kanat oyuncularıyla pozisyona girdi. İkinci golü bulup daha rahat götürmek istesek de golü atamadık. Maç 1-1 de bitebilirdi" diye konuştu."Derbiler öncesi bu tür maçlar zor oluyor. Hem kart hem sakatlıklar bir sonraki maçı düşündürüyor" diyen Buruk, "Bu düşünce performansları alta çekebiliyor. Bugün önceki maçların altında bir Galatasaray vardı. Ürettik, gol kaçırdık, sonlandıramadığımız pozisyonlar oldu ama bundan iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz. Geçen sezon da bu tür maçlar oynamıştık. Bugünkü karşılaşmayı onlara benzettim. Ancak kazanmak önemliydi. İç sahadaki kazanma performansımızı devam ettirdik. Derbiye aynı puanla giriyoruz. Bugünün iyi yanı aldığımız 3 puan oldu" ifadelerini kullandı.Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sakalığına rağmen takımla olan Mauro Icardi'nin daha iyiye gittiğini söyledi.Maçı şut çekemeden tamamlayan Arjantinli yıldızın performansıyla ilgili soru üzerine Buruk, "Yüzde 100'üyle oynayamayan 2-3 oyuncumuz var. Zaha'da da aynı sıkıntı var. Bileğindeki ağrıya rağmen zaman zaman iğne olarak oynadı. Icardi daha iyiye gidiyor. Zaman zaman iğne olmadan da antrenmanlar yapıyor. Hakim Ziyech'te aynı sorunları yaşadık. Şu anda yüzde 100'üne olmayan ama onlara çok ihtiyaç duyduğumuz, bizim için özel oyuncular var. Sahaya çıktıklarında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar" yanıtını verdi.Okan Buruk, bu sezon Süper Lig ile Avrupa'da yoğun bir fikstürden geçtiklerini ve daha çok yorulduklarını dile getirdi. Buruk, geçen sezona göre daha çok maç yaptıklarını anlatarak, şunları söyledi:Okan Buruk, Türk futbolunun son günlerde yaşadığı sorunların çözümü olmadığını ileri sürdü.MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırması ve sonrasındaki olaylarla ilgili soru üzerine Buruk, şu yanıtı verdi:Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, devre arası transferine 2 Fenerbahçe derbisinden sonra karar vereceklerini dile getirdi.Sol bekte kadroya almadığı Angelino'nun performansı ve bu bölgeye transfer düşünüp düşünmediklerinin sorulması üzerine Buruk, "Angelino, çok kariyerli ve iyi bir oyuncu. Ofansif özellikleri nedeniyle onu getirerek önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorduk. Oynadığı zaman da etkili oldu. Bu bir adaptasyon süreci. Yeni bir takıma, ülkeye gelmenin zorluğu var. Galatasaray baskısı da çok farklı bir şey. Buna adapte olmakta da zorlanıyorlar. Angelino, çok iyi bir profesyonel. Transferle ilgili önümüzdeki 2 Fenerbahçe derbisinden sonra karar vereceğiz. Oyuncularımızdan memnunuz. İhtiyacımız olursa bir bölgeye transfer yapabiliriz. Bununla ilgili hazırlığımızı yapıyoruz ama kararı 2 maçtan sonra vereceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.