Okul servis ücretlerine 1 yılda 4 bin TL zam

"SERVİS ÜCRETLERİNE YILDA BİR ÇOK KEZ ZAM GELDİ"





Yüksek enflasyon ve artan döviz kurları birçok alanda olduğu gibi okul masraflarını da artırırken, okul servis ücretleri de yüklü miktarda zamlanmış durumda. Çocuklarını okullarına güvenli bir şekilde göndermek isteyen ailelerin cebinden 1 yıl içinde servis ücreti için 4 bin TL daha fazla ücret çıktığı aktarıldı.CHP PM üyesi Umut Akdoğan, okulların açılmasına 1 aydan az bir süre kala velilerin yaşayacağı okul masraflarına dikkat çekti. Servis ücretlerine yapılan zamlara değinen Akdoğan, "Ağustos 2021’de Ankara için açıklanan fiyat tarifesine göre, örneğin 10-15 km mesafeyi servisle gidecek bir öğrenci için ödenecek azami ücret yıllık 3 bin 870 TL idi. Şimdi ise öngörülen, servis ücretlerine yüzde 40 daha zam yapılacağı. Yani aynı servisle, aynı güzergâhtan, aynı uzaklık 8 bin 134 TL olacak. Peki sene içinde bir kez daha revize edilecek mi bu rakamlar? Yoksa geçtiğimiz sene hayatımızda ilk kez gördüğümüz üzere birden çok kere mi zam gelecek. Akıl alır gibi olmayan bu artışlar karşısında veli ne yapacak” dedi.Okul masraflarının velilerin sırtına büyük bir yük olarak bineceğini söyleyen Umut Akdoğan, "Veliler düşünceli. Çocuğunu servise yazdırırsa servis parasını nasıl ödeyecek. Servise yazdırmazsa sabahın karanlıkta, akşam ıssız sokakta çocuğunun güvenliğini nasıl sağlayacak. Korsan servislere tabi ki güvenemeyecek” dedi.Ağustos ayında servis ücretleri ile ilgili bir fiyat tarifesi açıklandığını hatırlatan Akdoğan, "Her sene olduğu gibi bu fiyatlar bir sene geçerli olacak ve bugünlerde yeni tarife açıklanacaktı ama öyle olmadı. TŞOF’un her yıl uzaklığa göre açıkladığı azami ücretler var. Bu ücretler her yıl bir kere güncellenirken bakın bu sene, tarihte ilk kez ne oldu? Ağustos 2021’de Ankara için açıklanan fiyat tarifesine göre, örneğin 10-15 km mesafeyi servisle gidecek bir öğrenci için ödenecek azami ücret yıllık 3 bin 870 TL idi. Fiyatlar tutulamadı ve ilk kez yapılan bir uygulamayla 3 Ocak 2022’de yeni bir tarife açıklandı. Aynı servisle, aynı güzergahtan, aynı uzaklık 4 bin 645 TL oldu. Veliler yeni fiyat için Ağustos’u beklerken 14 Nisan 2022’de bir zam daha yapılmak zorunluluğu doğdu ve aynı servisle, aynı güzergâhtan, aynı uzaklık 5 bin 810 TL oldu. Geldik 2022 Ağustos ayına. Şimdi ise öngörülen, servis ücretlerine yüzde 40 daha zam yapılacağı. Yani aynı servisle, aynı güzergâhtan, aynı uzaklık 8 bin 134 TL olacak. 1 yılda 3 bin 870 TL’ye 4 bin 264 TL zam gelmiş ve ücret 8 bin 134 TL olmuş olacak. Peki sene içinde bir kez daha revize edilecek mi bu rakamlar? Yoksa geçtiğimiz sene hayatımızda ilk kez gördüğümüz üzere birden çok kere mi zam gelecek. Akıl alır gibi olmayan bu artışlar karşısında veli ne yapacak?” diye sordu.