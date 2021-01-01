İşte Olay TV'yi kapattıran iki AKP'li!

Banu Güven, DW Türkçe’de yayımlanan makalesinde Olay TV’nin kapatılmasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal’ın müdahale ettiğini iddiasına yer verdi.







İktidarın henüz yayına geçilmeden bazı isimlerden rahatsızlık duyduğunu, bu kişilerin işten çıkarılması için baskı yaptığı belirtilen makalede şu ifadelere yer verildi: “Birkaç konuşma sonunda bana aktarılanları yazıyorum: Fahrettin Altun Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar’dan başlayarak, kanalın Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik’in, Haber Müdürü Ali Ekber Aydın’ın, Ana Haber moderatörü Nevşin Mengü’nün ve Ankara muhabirlerinden Alican Uludağ’ın ekipten çıkarılmasını ve yerlerine başkalarının gelmesini istedi. Kanalın tüm altyapısını kuran, bir süredir çalışmayan Olay TV’yi ulusal bir kanal haline getirecek yatırımı yapan Hüseyin Köksal ise ekipten ödün vermedi. Sanırım, kanalın yapılanmasında danışman olarak görev üstlenen deneyimli televizyoncu Nuri Çolakoğlu da tam da bu dönemde, filmin gerilim dozu iyice artmadan ‘Ben görevimi tamamladım’ diyerek kanaldan ayrıldı.”





Kanalın gergin bir ortamda yayına başladığını anlatan Güven, "Ekibin planlanandan daha önce yayına girmesinin sebebi de halatın kopmasıyla sonuçlanabilecek bu gerginlikti. Halat kopmadan 30 Kasım 2020’de yayına girildi.” ifadelerini kullandı.







"TAHA DAĞLI CAVİT ÇAĞLAR’DAN ÖN ÖDEME ALDI"





Güven,kanalın başına getirilmek istenen Taha Dağlı’nın Cavit Çağlar'dan bir miktar ön ödeme aldığına işaret ederek, “Cavit Çağlar’ın yeni ekip kurmak üzere yönlendirildiği, çoğu kişinin adını ilk kez duyduğu Taha Dağlı’ya gelince… ‘Türkiye çizgisinde yayın yapacaktık’ diye konuşma cüretinde olan bu şahsın, Cavit Çağlar’dan bir miktar ön ödeme aldığını, bununla birlikte Ülke TV’deki programını sürdürmeyi talep ettiği konuşuluyor. Doğruysa eğer, ‘Yeni Türkiye çizgisinde’ bir pazarlıktan söz edebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.





"CAVİT ÇAĞLAR’IN KANALIN LİSANSINI SATMASI ENGELLENDİ"





Güven, kanalın kuruluşunda önemli miktarda yatırımda bulunan iş insanı Hüseyin Köksal’ın kanalın lisans hakkını alma girişimlerinin ise TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ın devreye girmesiyle engellendiğini iddia etti.





Güven şöyle devam etti: “Hüseyin Köksal kanalın lisansını almak için girişimde ve en önemlisi ciddi miktarda yatırımda bulunmuştu. Ne var ki, Cavit Çağlar’ın hisselerini satmasına izin verilmedi. Hatta TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ın borçlarını yeni temizlemiş olan Cavit Çağlar ile en az bir kez görüştüğü ve kendisine net mesajlar verdiği konuşuluyor. Öğrendiğime göre, TMSF Başkanı, Çağlar’ın lisansını alıp gitmesinin ardından da ‘Böylesi herkes için iyi oldu’ mealinde bir yorum yapıyor.”