Samanyolu Haber /Dünya / Önce küfretti, sonra telefonla arayıp bakın ne dedi /25 Ocak 2022 23:25

Önce küfretti, sonra telefonla arayıp bakın ne dedi

Mikrofonun açık olduğunu unutarak Fox News Muhabiri Peter Doocy'e küfreden ABD Başkanı Joe Biden, daha sonra ise muhabiri telefonla arayarak özür diledi. Fox News'te Sean Hannity'nin programına katılan Doocy, Biden'ın kendisine "Bu kişisel bir şey değil dostum." dediğini belirtti.

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Evrensel'de yer alan habre göre ABD Başkanı Joe Biden, basın toplantısında mikrofonu kapatmayı unutup küfrettiği Fox News Muhabiri Peter Doocy'e özür telefonu açtı.

ABD basınına konuşan kaynaklar, Biden'ın söz konusu olayın ardından Doocy'i arayıp özür dilediğini belirtti. Doocy ise Fox News'te Sean Hannity'nin programına katılarak, Biden'ın kendisini aradığını ve "Bu kişisel bir şey değil dostum" dediğini belirtti.

"Biden, aramızdaki havayı yumuşattı. Bundan son derece memnunum. Güzel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik" diyen Doocy, Hannity'nin "Biden özür diledi mi" sorusuna ise "Kimsenin benden özür dilemesine ihtiyacım yok" yanıtını verdi.

MİKROFONU AÇIK UNUTUP KÜFRETMİŞTİ

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında kendisine ülkedeki enflasyon hakkında soru soran Fox News Muhabiri Peter Doocy'e mikrofonu kapatmayı unutup "Ne aptal bir o… ç…" diye küfretmişti.

Biden'ın hakareti kameralara da yansımış ve sesi net şekilde duyulmuştu.

ABD Başkanı'nın bu tavrına karşı sosyal medyada ülke vatandaşları ve Beyaz Saray muhabirleri tepki mesajları paylaşmıştı.

ABD'de açıklanan son verilere göre tüketici enflasyonu yüzde 7. Biden yönetimi bu nedenle sık sık eleştirilerin hedefi oluyor.
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