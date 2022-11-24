Samanyolu Haber /Gündem / Onur Şener'in katillerine ağırlaştırılmış müebbet istendi /24 Kasım 2022 11:17

Onur Şener'in katillerine ağırlaştırılmış müebbet istendi

Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede devlet memuru olan sanıkların, "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmaları istendi.

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İkisi Çalışma Bakanlığı’nda müfettiş, biri TAİ’de mühendis olan sanıklar, sanatçı Onur Şener’i “canavarca hisle kasten öldürmek” suçundan 25 Ocak’ta hakim karşısına çıkacak. Savcı, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep etti.

MAHKEME İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ
Ankara’nın Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında çıkan tartışmada, müzisyen Onur Şener’in, kırık cam bardakla boynundan yaralanarak öldürülmesine ilişkin 5 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Kasım’da tamamlanan iddianame, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, üç sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşma için 25 Ocak gününü belirledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAKLAR
İddianamede, birlikte hareket ettikleri ve acıma hissi duymadan bardak kırığıyla eylemi gerçekleştirdikleri belirtilen tutuklu sanıklar İlker K, Ali G, Semih S. ile tutuksuz sanıklar Jale E. ve Gözde G. “canavarca hisle kasten öldürmek” ile suçlandı. Sanıkların, “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezasına çarptırılmaları talep edildi.

BARDAK KIRIKLARINDA SANIKLARIN DOKU İZLERİNE RASTLANDI
Ankara Cumhuriyet Savcısı Şahin Kaplan’ın hazırladığı iddianameye göre, sanıklar İlker K, Ali G, Semih S, Jale E. ve Gözde G, olayın yaşandığı 2 Ekim’de Çayyolu Mutlukent Mahallesi’ndeki eğlence mekanına gitti.

Müzik programı saat 01.00’de biten Onur Şener, bir arkadaşının doğum günü nedeniyle yeniden sahneye gelerek orkestra ekibi olmadan şarkı söylemeye devam etti. Bu sırada İlker K, sahneye gelerek istek parçası nedeniyle Şener ile tartışmaya başladı. Eğlence merkezindeki diğer müşteriler, ikili arasında kavga çıkmasına engel oldu. Bunun üzerine İlker K. ve diğer şüpheliler bardaklarıyla dışarı çıktı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan maktul Şener ve sanıkların ikinci kez tartışmaları kavgaya dönüştü. Sanıklardan İlker K’nin elindeki bardakla Şener’in kafasına vurduktan sonra rastgele savurmaya devam ettiği, tanık ve diğer sanıkların beyanlarına yansıdı.

Birgün gazetesinin haberine göre, Adli Tıp Kurumu, Şener’in boyun bölgesindeki delici ve kesici alet yarası nedeniyle öldüğü raporunu verdi. Ayrıca Şener’in ölümüne neden olan cam kırığı üzerinde sanıklardan bazılarının doku izleri tespit edildi.
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