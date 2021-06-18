Samanyolu Haber /Gündem / Orhan İnandı’nın kaçırıldığı gün gittiği kafedeki gizemli kişiler nerede? /18 Haziran 2021 15:43

Orhan İnandı’nın kaçırıldığı gün gittiği kafedeki gizemli kişiler nerede?

Orhan İnandı’nın kaçırıldığı gün kimlerle görüştüğünü öğrenmek için mesai arkadaşlarıyla irtibata geçtiğini söyleyen İnandı ailesinin avukatı Toktakunova, “şüpheli ve önemli bilgiler edindik. Fakat şu anda elimizde delilimiz yok” dedi.

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Toktakunova, İnandı’nın kaybolduğu gün gittiği kafedeki şüpheli 2 kişinin görüntüsünün de GKNB tarafından el konulduğunu ve kendileriyle paylaşılmadığını söyledi.

 Sapat Eğitim Kurumları Başkanı Orhan İnandı’nın Kırgızistan’da kaçırılmasının üzerinden 18 gün geçmiş olmasına rağmen hala bulunamadı. Kaçırılma olayına ilişkin en ufak bir iz bulunamaması İnandı ailesi kadar mesai arkadaşlarını da endişelendiriyor


HERKES BİLİYOR

Sapat Eğitim Kurumlarına bağlı okullarda öğretmenlik yapan Mederbek Samayev, Orhan İnandı’nın kaçırılmasının hangi ülkenin talebi ile yapıldığını herkesin bildiğini söyledi.

Sapat Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Amirbek Sultanmuratov, soruşturma ve arama çalışmalarının devam etmesine rağmen Orhan İnandı’nın bulunamadığını, nerede olduğu, yaşamı veya sağlığı hakkında herhangi bir bilgi verilmediğini söyledi. Bu durumun herkesi endişelendirdiğini söyleyen Sultanmuratov, “Yönetim kurulu başkanımızın bir an önce bulunacağını ümit ediyoruz. Şu ana kadar bize gelen bilgilere göre, Orhan İnandı Kırgızistan’da ve durumu iyi” diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Adinay Şarşeyeva, İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov’un talimatı ile binden fazla polisin Orhan İnandı’nın bulunması için Kırgızistan genelinde çalışma yürüttüğünü açıkladı. Şarşeyeva, soruşturmanın güvenliği açısından yürütülen faaliyetlerle alakalı kamuoyu ile daha fazla bilgi paylaşılmayacağını söyledi.

GKNB’NİN SESSİZLİĞİ ŞÜPHELERİ ARTTIRIYOR

Türk basınında çıkan, İnandı’nın kaçırılmasında Kırgızistan Devlet Güvenlik Devlet Komitesi’nin (GKNB) ilgisi olduğuna ilişkin haberlere değinen, İnandı ailesinin avukatı Taalaygül Toktakunova, GKNB’nın bu iddia ile alakalı hiçbir açıklama yapmamasının şüpheleri arttırdığını ifade etti.

Toktakunova, başsavcılığa ve soruşturmayı yürüten diğer ilgili birimlere GKNB’nin arama işlerini yürüten birimden çıkartılması talebinde bulundu.

ADRİANO KAFEDEKİ ŞÜPHELİ KİŞİLER

Başka şüpheli durumların olduğunu söyleyen Toktakunova, “Soruşturma işini İçişlerine Bakanlığına bağlı polis teşkilatının yürütmesi için talepte bulundum. Ancak, şu ana kadar bu müracaatımıza cevap verilmedi. Orhan İnandı kaçırıldığı 31 Mayıs akşamı en son İçişleri Eski Bakanı Melis Turgunbaev ile Adriano isminde bir kafede görüştüğünü tespit ettik. Sonra kafeden ve görgü tanıklarından şüpheli iki kişinin fotoğrafına ulaştık. Daha sonra kendimiz kimlerle görüştüğünü ve ne olduğunu öğrenmek için Adriano Kafe’ye gittik. Kafe yetkililerinden 31 Mayıs gününe ait görüntü kayıtlarının GKNB tarafından alındığını ve kopyası bırakılmadığını öğrendik” dedi

Orhan İnandı’nın kaçırıldığı gün kimlerle görüştüğünü öğrenmek için çalışma arkadaşlarıyla irtibata geçtiğini söyleyen Toktakunova, “Görüşmeler sonucunda şüpheli ve önemli bilgiler edindik. Fakat şu anda elimizde delilimiz yok. Birkaç gün içinde delil elde edersek veya tanık bu bilgileri kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.
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