Osman Hamdi Bey’in tablosu 35 milyon TL’ye satıldı

İngiltere'deki bir müzayedede açık artırmaya çıkarılan Osman Hamdi Bey’in tablosu 4 milyon 640 bin sterline satıldı.
Londra merkezli müzayede evi Sotheby's, aralarında önemli sanat eserlerinin bulunduğu “Necd Koleksiyonundan Önemli Eserler” başlıklı koleksiyonunu 22 Ekim'de açık artırmaya çıkardı.
Antika tutkunlarının yoğun katılım gösterdiği müzayedede, 3 ila 5 milyon sterline (22 milyon 415 bin ila 37 milyon 359 bin TL) satılması öngörülen 129 yıllık Osman Hamdi Bey’in Yeşil Cami’de Kuran Dersi tablosu, 4 milyon 640 bin sterline yaklaşık 35 milyon liraya satıldı.
Türk ressamlarının öncülerinden Osman Hamdi Bey'in "Kur'an Okuyan Kız" tablosu da Eylül ayı sonunda yine İngiltere'de yapılan müzayedede 44 milyon 12 bin liradan satılmıştı.
OSMAN HAMDİ BEY KİMDİR?
1942 yılında İstanbul'da doğan Osman Hamdi Bey Osmanlı'nın son dönemimdeki damgasını vuran bir kültür adamıdır. Ressamlığından çok arkeolog, müzeci ve Kadıköy'ün ilk belediye başkanı'dır
Sakız Adası'ndan ufak yaşta evlatlık olarak gelen Rum asıllı Osmanlı sadrazamlarından İbrahim Ethem Paşa’nın oğlu olan Osman Hamdi Bey
İlk Türk arkeoloğu kabul edilir.
Bağdat’ta ilk arkeolojik çalışmalarını yaptıktan sonra asıl gerekli yasanın çıkarılmasını sağlayarak ve tüm arkeolojik çalışmaların kontrolünü üstlenerek modern arkeoloji biliminin Osmanlı'da temellendirilmesini sağladı.
Osman Hamdi Bey İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin 29 yıl müdürlüğünü yapmış ve müzeyi dünyanın sayılı müzeleri arasına ekletmiştir. Osman Hamdi Bey'i çağdaş Türk müzeciliğinin kurucusu sayanlar, bunu Osmanlı dönemindeki ilk Türk müze yöneticisi olmasıyla ve müzeyi geliştirmesiyle gerekçelendirirler.
Günümüzde varlığını Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak sürdüren Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi'nin de kurucusudur. İlk Türk ressamlarından birisidir ve Türk resminde figürlü kompozisyon kullanan ilk ressam olarak tarihe geçmiştir.