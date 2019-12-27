Özbekistan'da seçim sonuçları belli oldu

Özbekistan Merkezi Seçim Komitesi Başkanı Mirza Uluğbek Abdusalamov’un yaptığı bilgilendirmeye göre, 150 kişilik Özbekistan Ali Meclisine partilerin gönderdiği temsilcilerin sayıları şu şekilde:







Özbekistan Liberal Demokrat Partisi: 43 Milletvekili (yüzde 34)





Milli Kalkınma Demokrat Partisi: 35 Milletvekili (yüzde 27)





Adalet Sosyal Demokrat Partisi: 21 Milletvekili (yüzde 16)





Halk Demokrasi Partisi: 18 Milletvekili (yüzde 14)





Ekolojik Parti: 11 Milletvekili (yüzde 9)





150 milletvekilinden 22’sinin (yüzde 15) ise ikinci tur seçimleri ile belirleneceği açıklandı. İlk sonuçlara göre bir önceki dönem meclis çoğunluğunu elinde tutan Liberal Demokrat Parti yine birinciliği koruyor. Ancak Liberal Demokratlar bir önceki mecliste 52 milletvekiline sahipti.





Milli Kalkınma Partisi ise 35 milletvekili çıkartarak ikinci tur öncesi bir önceki meclisteki 36 milletvekili sayısını korudu. Milli Kalkınma Demokrat Partisi özellikle Rusya’nın liderliğindeki Avrasya Ekonomik Birliğine Özbekistan’ın üyeliğine karşı çıkması ile biliniyor.





Taşkent’te Liberal Demokratlar, Milli Kalkınma ve Sosyal Demokratlar 3’er milletvekili çıkardılar. Buhara’da ise Liberal Demokratlar ve Milli Kalkınma 3’er milletvekili çıkardı. Sosyal Demokratlar Sirderya’da 2 milletvekili çıkararak rakiplerinin önüne geçtiler.





Harezm ve Nevai bölgelerinde ise Milli Kalkınma öne çıktı. Geri kalan tüm bölgelerde Liberal Demokratların seçimi ileride götürdüğü belirtildi. Seçimlere katılan partilerin hiçbirinin Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’e karşı bir muhalefeti bulunmuyor.