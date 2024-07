Özgür Özel'den iktidara sert tepki: Bunun adı zam değil, emekliye ihanet!

AKP'nin Meclis'e sunduğu ve ötanaziyi de içeren yasa teklifine tepki gösteren Özel, partisinin bu yasa teklifinin sonuna kadar karşısında olduğunu söyledi. Özel, "Ölüm yasasını getirdiler. CHP olarak bu teklifin sonuna kadar karşısındayız" diye konuştu.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.Konuşmasına 15 Temmuz'a yönelik mesajlar vererek başlayan Özel, "Kim darbeye yeltenirse karşısındayız. Demokrasinin arkasındayız" dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü görüntülerle gündeme gelen Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'e tepki gösteren Özel, "Sen devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın. Devletin memuru, memur gibi davranacak. El etek öpmesini kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.Devamında İzmir'de elektrik akımına kapılan iki kişinin ölümüne yönelik konuşan Özel, "Bu ülkede ihmaller ölenin kimliğine göre, sorumluluğu olanın pozisyonuna göre değerlendirildikçe mesele düzelmez" dedi. Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne talimat verdiklerini kaydeden Özel, sorumluların saptanması, cezalandırılması için gerekeni yapacaklarını söyledi.Yıldırımlar Holding'in sahibi Ali Rıza Yıldırım'ın işçileri tehdit ettiği görüntülere değinen Özel, "Küstah Ali Rıza Yıldırım'a sesleniyorum; ya işçilerin hakkını verirsin ya da gelir alnını karışlarız" diye konuştu.Konuşmasının son bölümünde ekonomiye yönelik mesajlar veren Özel, hemen her kalemde gelen zamlara rağmen asgari ücrete zam yapılmadığını anımsattı.Asgari ücretin ocak ayından bu yana 4 bin lira eridiğini kaydeden Özel, "İğneden ipliğe her şeye zam geldi. Bir tek asgari ücrete zam gelmedi" dedi.En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kararına da tepki gösteren Özel, "En düşük emekli maaşı 6 ay önce 10 bin lira olduğunda 25 kilo dana kıyma alınıyordu, dün 16 kiloya düşmüştü. Bugün yapılan sözde zamla 20 kiloya çıktı. Siz zam yapmadınız, emeklinin cebinden 5 bin lira kıyma parası çaldınız. Bunun adı zam değil, emekliye ihanettir. Yazıklar olsun" diye konuştu.Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:15 Temmuz'da hiç asılmayan binalara Atatürk resimleri asanlar, hata yaptık, sadakata baktık liyakate değil diyenlerin, şimdi aynı hataları tekrar ettiklerini görüyoruz. O yüzden, iyi yetişmiş, liyakatlı kadroların ve kesinlikle cemaatlere, partilere, kişilere değil, devlete olan sadakatin öneminin altını çiziyorum.İZMİR'DE ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN 2 KİŞİNİN ÖLÜMÜBu ülkede ihmaller ölenin kimliğine göre, sorumluluğu olanın pozisyonuna göre değerlendirdikçe mesele düzelmez."SORUNUN KENDİSİ LÜZUMSUZ ÖZELLEŞTİRME FURYASI"CHP Genel Başkanı olarak hepinize söz veriyorum. Bu mesele ile ilgili arkadaşlarım bir Meclis araştırma komisyonu kurulması için başvuracak. Bunun için hep birlikte çalışacağız. Bir kaza olursa belki de ucu bize dokunacaklar hayır diyorum, belki de ucu bize dokunacak ama kaldırın engelleri diyorum.Çevre ve Şehircilik Bakanı bumerang gibi. Millet atıyor, o geri geliyor. Bumerang bakan. Çıktı ve inanılmaz açıklamalarda bulundu. Erdoğan bir yılda 650 bin konut sözü verdi. 1,5 yılda 76 bin konut yaptılar. Şimdi çıkmış Bakan diyor ki; '2025 sonuna kadar bütün konutlar bitecek.' Kardeşim, hanginize inanacağız?Bugün enteresan bir konuyu sizlerle konuşmak isterdim. Konu bir hukuk katliamı. Gezi davasından 5 kişi içeride. Hepimizin yerine yatıyorlar. Gezi biziz kardeşim, hepimiz Gezi'deydik. Gezi bizim onurumuzdur. 2 kez beraat edenleri 3. kez yargılayıp mahkeme kararlarına rağmen içeride tutacaksın. Can Atalay milletvekili seçildi, yemin töreninde kürsüye çağrıldı. Salmadılar gelsin. Oy birliğiyle insan hakları komisyonuna seçildi kapıyı kapattılar 'salmayız' dediler. Yani millete, Meclis'e direniyor birileri.AYM 25 Ekim'de hak ihlali diyor. 8 Kasım'da Yargıtay bu işlemi yok sayıyor. AYM yine hak ihlali kararı veriyor ama Yargıtay yine direniyor. 30 Ocak'ta milletvekilliği düşürüldü. AYM'den gerekçeli karar bekleniyor. AYM'nin üyelerine sesleniyorum sizi kimin atadığından bağımsız vicdanınızla bir karar verin, verdiğiniz kararın gerekçesini de yazın."