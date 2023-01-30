Pakistan'da camide patlama

Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Peşaver kentindeki bir camide öğle namazı saatlerinde meydana gelen patlamada en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, 120'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.



Polisin Alman haber ajansı dpa'ya verdiği bilgilere göre, patlama polis teşkilatına ait çok sayıda binanın yakınlarında bulunan bir camide meydana geldi. Yetkililer, patlamanın nedeninin intihar saldırısı olduğunu tahmin ederken, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.



Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırıyı yayınladığı yazılı açıklama ile kınadı. Şerif, yetkili mercilere kurbanların en iyi şekilde tıbbi yardım alabilmesi için talimat verdiğini belirtti ve saldırının sorumlularının en sert şekilde cezalandırılacağını ifade etti.



Saldırıyı şu ana kadar üstlenenin olmadığı bildirildi. Pakistan'da faaliyet gösteren Taliban örgütü geçen sene sonunda İslamabad yönetimi ile yapılan ateşkes anlaşmasının tek taraflı olarak feshedildiğini duyurmuştu. O zamandan bu yana örgüt, ülkede meydana gelen çok sayıda patlamadan kendilerinin sorumlu olduğunu öne sürdü.



230 milyondan fazla nüfusu bulunan Pakistan'da halkın çoğunluğu Müslüman. Peşaver kentinin nüfusunun on milyon dolayında olduğu tahmin ediliyor.