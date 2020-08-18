Pandemi günlerinde Mindeltal Schule başarısı

Mindeltal Schule gerek bulunduğu lokasyonda, gerekse Almanya genelinde eğitim veren Yatılı Kız Kolejlerinden. Bavyera eyaleti müfredatına göre eğitim veren okul, renkli öğrenci demografisiyle eğitim kurumları arasında farklılık gösteriyor.







Karantina süreci boyunca 3 farklı online (çevrimiçi) eğitim modelini uygulayan Mindeltal schule, eş zamanlı derslerde sanal sınıf ortamları oluşturup eğitmen ve öğrencileri aynı anda buluşturup etkileşimli online eğitim veriyor.





Bununla beraber Eş zamansız (ayrı zamanlı) modeli de uygulayan okul, ders kitapları, video ve ses dosyaları gibi çeşitli öğretim materyalleriyle öğrencilerine eğitim vermeye devam etti. Öğrenciler bu yöntem ile kendi hızda öğrenme faaliyetini bireysel olarak gerçekleştirdiler.





Pandemi süreci boyunca öğrencilerin araştırma ruhunu da diri tutmayı amaçlayan kurum, eğiticilerin verdiği konsept ve çerçeveler ile öğrencilerin hazırladığı sunumları online olarak takip etti.







Öğrenci odaklı çevrimiçi eğitim modeli, zaman ve mekan sınırsızlığını da avantaja çevirmiş oldu. Okul bu vesileyle Öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir eğitim süreci yaşattı.





GELECEĞİN BAŞARILI KADINLARI YETİŞİYOR!





Mindental Kız Koleji sadece virüs salgının olduğu günlerde değil, pandemi öncesi normal eğitimde de başarından başarıya koşan okulun elde ettiği bazı başarılar ise şunlar:





BOSEP’e (Bosna Science Olympiad) üç proje ile katılan okul, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

ISIF’e (International Science Festival - Bali) ise iki proje ile katıldı, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Projeleri çok beğenildiği için ayriyeten kuruldan özel bir ödül daha aldı.

PISF (Phatthalung International Science Fair)’e iki proje ile katılan Mindeltal Schule, bir gümüş, bir bronz madalya almayı başardı.





Günzburg ve çevresinde her yıl düzenlenen Lesewettbewerb im Landkreis Günzburg (6. Sınıflar için okuma Yarışması’nda ise ikincilik kazanan okul, sadece kaliteli eğitim ile değil sosyal ve kültürel faaliyetleri ile de takdir topluyor.





Mindeltal Schule, "Corona Günlerinde Ebeveyn Olmak" başlıklı konferans düzenleyerek velilerini de bu konuda bilinçlendirmeyi ihmal etmedi. Karantinanın dünya ile ilişkiyi kesmek anlamına gelmeyeceğini belirten Mindendal Schule eğitmenleri, online eğitim üzerine ve en verimli karantina yöntemleri hakkında öğrenci velileriyle oldukça başarılı geçen bir program yaptı.





Bu arada Mindeltal Schule son derece kaliteli yurtları, geniş sosyal imkanları ve eğitsel çalışmalarıyla sizlerden gelecek görüş/öneri ve burslu okuma imkanlarını cevaplamaya hazır.