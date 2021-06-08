"Devletin tankıyla otele girdi"

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı son videoda sözünü ettiği Paramount Otel gündemdeki yerini koruyor. Korkmaz’ın siyaset, medya, yargı ve iş dünyasından isimleri ağırladığı otelin ona nasıl geçtiği ise filmleri aratmayacak hikayeye kapı aralıyor. Peker’in Paramount Hotel ve Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili iddiaları çok konuşuldu. Ancak işin konuşulmayan boyutu, otelin Korkmaz’a nasıl geldiğiydi.







Oteli kuran Atilla Uras’ın kızı Yasemin Uras, otellerinin nasıl elden ele geçtiğini anlattı ve çarpıcı iddialarda bulundu. Botır Rakhimov’un otelin üzerine çöktüğünü anlatan Uras, babasının ölümündeki şüpheleri, hisselerin nasıl çalındığını, Turan Avcı’nın oteli hiç satın almadığını, Cihan Ekşioğlu’nun Atilla Uras’ın öldüğü gün otele devletin tankıyla girdiğini, Rakhimov’un Sezgin Baran Korkmaz’a olan borcunu ve şu andaki sahibinin de belli olmadığını da anlattı…





Zanka TV’de yer alan habere göre; Sedat Peker’in Sezgin Baran Korkmaz iddiasıyla Bodrum’daki Paramount Hotel gündeme yerleşti. Peker, şu iddialarda bulunmuştu: “Bodrum’da Paramount Hotel var. Sahibi kim? Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye’de aranıyor, Amerika’da da. Türkiye ayrı arıyor, Amerika ayrı arıyor. Sezgin Baran Korkmaz’ın otelinde kimler var? Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, hani İçişleri Bakanlığı’nın koyduğu yasakları kaldıran var ya o. Veysi Ateş tatil ekibinde. Bunlar tatili de beraber yapıyorlar, kesmeyi de beraber yapıyorlar. Resul olaya sonradan dahil olacak bunlar şimdi tatil ekibi. Şimdi bunlar, bir de Muğla Emniyet Müdürü, Marina Yalıkavak vardı ya el konulan aynı yer. Dikkat edin hep el koyma operasyonları Muğla’da oluyor, şimdi de otele el koyuyorlar. Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Hani faturalarınız? Suit odalarda kalıyorsunuz, hani fatura?”





ATİLLA URAS’IN KIZI KONUŞTU





Zanka TV’de yayınlanan Ferit Atay’ın sunduğu SorguluYorum programına, Paramount Hotel’i yaptıran iş insanı Atilla Uras’ın kızı Victoria Yasemin Uras konuk oldu.





Otelin davaları için Türkiye’de olduğunu belirten Yasemin Uras, babası Atilla Uras’a ve Paramount otelin inşasından sonra yaşanan sürece dair şu bilgileri verdi:





ARSA TARIM BAKANLIĞI’NDAN ALINDI





“Daha çok biz Rusya’yla iş yapardık, gübre, petro kimya. Sonradan otel işine girdik. Palmira’yı yaptık, 1 sene ben işlettim sonra Koç’lara sattık. Paramount’un yan arsası Rixos bizimdi. Onu da bir müddet sonra sattı, Paramount’u yaptı. Paramount’un ilk adı Golden Savoy’du. Arsayı Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 50 seneliğine kiraladı. Ama üzerindeki binalar bizimdi, biz inşa ettik. Jumeirah sanırım 2 sene kadar işletti. Fakat orada oğlunun başına talihsiz bir olay geldi, otelin önünde teknede kalp krizi geçirdi 27 yaşında. O yüzden, oğlunu da çok sevdiği için orada işletmeci olmak istemedi ve kendi yerine bir kiracı buldu.”





“GALİBA DEVLETTEN BİRİ YARDIM ETTİ, VATANDAŞLIK ALDI”





“O isim de Botır Rakhimov. Türk vatandaşlık ismi Bahtiyar İkramoğlu. Bu şahıs aslında Özbek’tir. Kırmızı bültenle Interpol’de aranan, İspanya tarafından, FBI tarafından aranan, zamanında Rus mafyasının parasını aklayan, Özbekistan’a da zamanında işlediği suçlardan dolayı dönemeyen bir şahıstı. Burada vatandaşlık verildi. Tam girmek istemiyorum ama galiba devletten biri yardım etti, vatandaşlık aldı. İsmini Bahtiyar İkramoğlu olarak, gerçi 5 pasaportu var pasaporta göre ismi değişiyor. Bu, otelimizin üstüne çöktü.”





“KONTRATA UYMAMAYA BAŞLADI”





“Kiracı olarak girdi ama babamı sıkıştırmaya başladı devamlı, ‘kazanmıyor, etmiyor’ diye. Babamın hayatının son 10 senesi Bodrum’da geçti. Çünkü otelin içinde kendi villası vardı. Kira anlaşmasına göre hizmetçileri, temizlikçileri kullanıyordu. Artık çok zorluklar çıkarmaya başladı, babam da 81 yaşındaydı. Kalp hastasıydı, KOAH hastasıydı, şeker hastasıydı. Ödemeleri kısıtlı yapmaya başladı, yapmamaya başladı, kontrata uymamaya başladı.”





“KENDİ OTELİMİZE POLİSLE GİRMEK ZORUNDA KALDIK”





“Hatta kız kardeşim var Meltem Uras, babamı ziyarete geldiğinde içeri almadılar. Kendi otelimize polisle girmek zorunda kaldık. Öyle durumlar gelişince babam artık bezdi ve ‘bu oteli satalım’ dedi.”





“TURAN AVCI OTELİ SATIN ALMAK İSTEDİ”





“Müşteri olarak Turan Avcı çıktı, ‘Ben almak istiyorum’ dedi. Hatta Turan Avcı, CNN Türk’e çıktı ‘Ben bu oteli alıyorum, adı da Paramount olacak’ dedi.”





“BABAMIN ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM”





“Babam en son KOAH hastasıydı, boynu delikti ve tüp takılmıştı. Babamın şüpheli şekilde öldüğünü düşünüyorum, aniden o tüp çıkmış. Benim eşim doktor, ‘O tüp öyle çıkmaz’ dedi. Boğuldu, ambulans gelene kadar krizler geçirdi. Bu sefer kalbi durdu. Kalbi 45 dakika çalıştırmaya çalıştılar, beyin ölümü oldu. Bu sefer Bodrum Hastanesi’nden Acıbadem’e taşındı fakat beyin ölümü olmuştu, 2 hafta da komada kaldı o arada vefat etti. Ama arada çok daha başka olaylar oldu tabi ki.”





ATİLLA URAS NASIL ÖLDÜ?





“Bu olaylar Paramount Hotel’in satışı sırasında olan olaylar mı?” sorusuna “Evet” diye yanıt veren Uras, şöyle devam etti: “Zaten şöyle bir olay oldu, 2017 senesinde kız kardeşim Çiğdem beni aradı ve ‘Abla otele müşteri çıktı fakat bunlar galiba dolandırıcı, atla gel’ dedi. Ben de anında uçak biletimi aldım geldim, babamı perişan bir durumda buldum. Geldim, babam yok aşağıda, iki tane Özbek kız, hemşiresi yok. Tekerlekli sandalyede indirdiler, sarkmış sandalyede duramıyor, perişan bir durumda. Konuşurken ağzı falan tutmuyor. Babam aynı zamanda belini kırmıştı, kalbi olduğu için ameliyatı yapamadık. Çok ağrı kesici kullanıyordu. Çok uyuşturulmuş bir durumda gördüm, zaten o akşam babam kolaps oldu. Hastaneye kaldırdık. Önce biz felç geçiriyor zannettik, MR’a soktuk şekeri 50’nin altına düştüğü için boynunu deldiler 3 gün şeker verildi direkt. Öyle toparladık.”





“ÇAYCI, ŞOFÖR GİBİ AMA ÜZERİNDE 46 MİLYONLUK ÇEK VAR”





“Bu arada Turan Avcı’nın yeğeni falan geliyorlar sürekli, bu otele bir ağırlık veriyorlar. Otele gidemiyorum, kendi arabasıyla götürüp getiriyor. Ben çok rahatsız oldum. Babam kendini tam toparlamışken, otele gittim geldim baktım babam yine konuşamıyor uyuşmuş. Koştum İstanbul’a, kız kardeşimin avukatı Deniz Ketenci’ye gittim ve tedbir koymaya çalıştım, vasi atamaya çalıştım. Öyle oldu. Turan Avcı ‘aldım’ dedi ama sonra çeke bakılınca Andrey Ravyoric diye bir adam çıkıyor. Andrey, Turan Avcı’nın yanında çalışan çaycı, şoför gibi bir adam. 47 milyon dolarlık bir çek var. Babama ben vasi atamaya çalışınca, hakimin karşısına çıktı dedi ki ‘Ben bu oteli 100 milyon dolara satıyorum.’ 100 milyondan sonra bir anlaşma çıktı 90, sonra bir anlaşma 67, sonra çek çıktı 47, sonra çıktı çek karşılıksız. Zaten Rus şoför adına, şoför nasıl alıyorsa.”





“BABAM HASTANEDE KOMADAYKEN KASADAN HİSSELER ÇALINMIŞ”





“Bu arada babam oteli, otel derken Ufuk Turizm şirketti çünkü toprak bizim değil ya, bu sefer hisseler kasada rehindi. Satışa kadar teslim edilmeyecekti. Bu sefer kasaya girdik, babam hastanede komadayken kasadan hisseler çalınmış. Anlaşmanın günü gelmeden bir ay evvel, kasaya girmişler. Kasadan hisseler alınmış, Çekoslovakya’ya kaçırılmış. 100 milyon dolarlık, şimdi 127 diyor Sezgin Baran Korkmaz, otelin hisselerini 2 bin 500 TL’ye kurulmuş bir şirket açıp Çekoslovakya’da kaçırdılar. Otelin bedeli ödenmemiştir bugüne kadar. Elden ele, el değiştiriyor.”





“İCRA GETİRİYORUM”





“Sonra biz çekin tahsiline baktık, çek karşılıksız. Andrey kaçmış gitmiş Rusya’da. Ona icra açtım ve icrayı da getiriyorum. O davam sonuçlanıyor bu ay, tabi ki kazandım. Çünkü Türkiye’de bir yeri alırsa bir insan, icra kanunlarına göre borcuyla da hükümlü. Zaten ben kamuoyuna da ilanlar verdim, ‘Burası borçludur almayın’ diye. Bunu da nereden biliyorum? İsviçre çok ufak bir yer, orada büyüdüm. İsviçre’den Montrö’den belli emlakçılar beni aramaya başladılar. Dediler ki ‘Oteliniz şu an pazarlanıyor’. Hatta 250 milyon dolar gibi bir fiyata. Bu sefer ben avukatımı aradım, ‘Biz derhal kamuoyuna ilan verelim gazetelerde’ dedim.”





“CİHAN EKŞİOĞLU, BABAMIN VEFAT ETTİĞİ GÜN OTELİMİZE DEVLETİN TANKIYLA GİRDİ”





“İşin tuhaf yanı Andrey döndü Botır’a hediye etti. Bu sefer Botır almış oldu. Bir de Botır’ın yanında Cihan Ekşioğlu diye bir kişi türedi. Cihan Ekşioğlu, babamın vefat ettiği gün otelimize devletin tankıyla girdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin tankıyla otelimize girdi. Cihan Ekşioğlu, o ara devletin kışlalarına tadilat yapıyordu. Oteli fethetti. Ben dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim, bir devletin tankını alıyorsunuz ve o tankla yollardan gelip otele giriyorsunuz. Ben Amerika’daydım, kendisiyle hiç konuşmadım.”





TURAN AVCI PARAMOUNT OTEL İÇİN 80 MİLYON DOLAR ÖDEMEDİ Mİ?







“80 milyon dolar yok, hiç, sıfır. Zaten Turan Avcı, CNN Türk’e çıktı ‘Ben burayı aldım’ dedi ama almadı ki. Çeki veren, kontratta alıcı gözüken Andrey Ravyoric diye 5 kuruşu olmayan bir şoför. Turan Avcı’nın otelinde çalışan bir şoför. Andrey Ravyoric bir şoför, zaten bunu alacak parası yok. Sonra biz şöyle bir şey yaptık, ben mirasçı olduğum için mahkemeden şunu talep ettim, dedik ki Andrey’in 5 kuruşu yok bu adamın hesabına, çünkü galiba bir depozito verildi, para nereden girdi diye. Baktığımızda para, birkaç Azerbaycanlı Kazaklıdan girmişti. İşin sonunda anlamadığımız bir şey var Botır Rakhimov otelin sahibi oldu. Pay defterinde o gözüküyor.”





CİHAN EKŞİOĞLU VE BOTIR RAKHIMOV ARASINDA NASIL BİR İLİŞKİ VAR?





“Şöyle bir ilişki var, bu şahıs birkaç kere bizle avukatlar aracılığıyla temasa girmeye çalıştı. Bedeli ödenmemiş aslında, hisse paylarımızı almak istedi fakat dediğim gibi. Davalar olduğu için çok girmek istemiyorum, davaları etkileyebilir.”





“SEZGİN BARAN KORKMAZ BANA OTELİ KAZAKLARDAN ALDIĞINI SÖYLEDİ”





“Ben de şöyle bir şey duydum, Sezgin Baran Korkmaz, ben kamuoyuna ilan vermiştim, ilk oteli aldığında kendi Twitter üzerinden anasayfasında yeni şirketimiz diye koydu. Hatta otelin adını aldığında Royal Palace diye koydu. Bana birkaç kişi aracılığıyla telefon açıldı ve ‘Ben Kazaklardan 42 milyon Euroya aldım’ dedi. Benle yalıda oturup, konuşmak istediğini söyledi. Ben de ‘Öyle bir şey olamaz ama ödenmemiş bedeli var siz de biliyorsunuz, arzu ederseniz avukatınızla ofisime gelirsiniz, oturup konuşuruz’ dedim. Gelmedi.”





“SEZGİN BARAN KORKMAZ’A SATILDI DENİYOR, BOTIR RAKHİMOV HALEN ORADA NİYE YAŞIYOR BİLMİYORUM”





“Bana ‘Kazaklardan aldım’ dedi ama onun da ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Çünkü sonra da benim bildiğim şöyle bir şey vardı, sonra da doğrulandı; Botır Rakhimov, bir ara paraya çok sıkıştı. Rusya’ya gidemiyordu aranıyordu, Ukrayna’ya gitti 2019’da orada da tutuklandı, kendi memleketi Özbekistan’a da gidemiyordu. Gerçi iki hafta evvel Rusya’daydı, şu anda da Özbekistan’da. Olmadığı zamanda benim otelimde. Otelde büyük bir saray diyoruz, otelde bir ana bina var, ana binanın dışında da villalar var. Çok büyük bir villa yapmıştı babam çünkü devlet başları gelip kalıyordu. Ona saray diyoruz. Şu anda her halükarda Botır Rakhimov, benim otelimin sarayında yaşıyor. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz’a satıldı deniyor, o zaman halen orada niye yaşıyor bilmiyorum.”





“BOTIR RAKHIMOV’UN SEZGİN BARAN KORKMAZ’A 30 MİLYON DOLAR BORCU VARDI”





“Şöyle bir hikaye de var; Sezgin Baran Korkmaz’a bildiğim kadarıyla Botır Rakhimov’un 30 milyon dolar kadar borcu vardı. Acaba o borç karşılığında mı devretti onu bilmiyoruz, öğreneceğiz. Pay defterlerini istedik. Delilleri istedik, hakim de istedi. Şu halde Ufuk Turizm’in pay defterinde halen Botır gözüküyor, Sezgin değil.”





“HİSSELER KAÇIRILMASAYDI, BİZ SATIŞI KABUL ETMEYECEKTİK”





“Babam otelin satış gününden evvel vefat etti. Aslında biz anlaşmanın gününden önce mirasçı olduk, otelin sahibi olduk. Hisseler kaçırılmasaydı, biz o satışı kabul etmeyecektik.”





ATİLLA URAS’IN İMZALADIĞI SÖZLEŞME VAR MIYDI?





“2-3 ayrı sözleşme çıktı ama babamın bende videoları vardı, ben onu hakime verdim, babam anlaşmayı imzalayabilecek bir halde de değildi. Çok uyuşturulmuştu.”





“CİHAN EKŞİOĞLU HER GÜN GELİYORDU, SEZGİN ALDI BİR DAHA GELMEDİ”





“Ben malımı kurtarmaya çalışıyorum. Hisse payımı istiyorum Sezgin’den. Sezgin’e dava açtım, o da devam ediyor. Bir dahaki duruşmamız Eylül’de. Hakim de delillerin toplanmasını istedi, hisse pay defterlerinin getirilmesini istedi. Sezgin ‘Ben almadım’ diyor. Biz şu an oteli kimin aldığını öğrenmek istiyoruz. Öğrenemediğimiz için hakim delilleri istedi ve bunu sunmak zorundalar şu anda. Cihan Ekşioğlu Ocak ayına kadar, Sezgin alana kadar her gün otelime geliyordu. Sezgin aldı, bir daha gelmedi.”





“BABAMIN DEPOSUNUN KİLİDİ KIRILMIŞ, EŞYALAR BOŞALTILMIŞ”





“Bodrum’daki babamın içinde değerli eşyaları olduğu yedi yeminli, kilitli depo, kilit kırılmış, içindeki eşyalar yok. Suç duyurusunda bulunmaya ve eşyaları bulabilir miyim diye geldim. Fakat şöyle bir şey çıktı; depo boşaltılırken otelin finans müdürünün imzası var.”





SEDAT PEKER’İN İDDİALARINI DOĞRU BULUYOR MU?





“Davalarım olduğu için yorum yapmam doğru olmaz. Ama doğru olduğunu düşünüyorum, benim fikrim bu.