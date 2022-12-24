Samanyolu Haber /Gündem / Paris saldırganı hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı, psikiyatri kliniğine sevk edildi /24 Aralık 2022 23:49

Paris saldırganı hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı, psikiyatri kliniğine sevk edildi

Paris'te ırkçı saldırı düzenleyen 69 yaşındaki William M.'nin gözaltı kararı doktor tavsiyesiyle kaldırıldı. Saldırgan emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine sevk edildi.

Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi saldırganının yakalanma anı

Paris savcılık ofisinden yapılan açıklamaya göre ,  3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenleyen 69 yaşındaki Fransız saldırganı muayene eden doktor, saldırganın sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı sonucuna vardı.

Emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilen saldırgan, sağlık durumu elverirse tahkikat hakimi tarafından sorgulanacak.

Dün Paris'in 10. Bölgesindeki Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilere silahla ateş açtığı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Fransız basınında adı "William M." olarak geçen 69 yaşındaki saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı. Saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti.

Saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı ifade edildi.
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