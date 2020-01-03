Paris'te korku dolu anlar: Polis vurarak öldürdü

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında bir parkta çevredekilere bıçakla saldıran bir kişi, polis tarafından vurularak öldürüldü.





BBC Türkçe'de yer alan habere göre saldırganın Hautes-Bruyères State Parkı'nda bıçakladığı dört kişiden birinin hayatını kaybettiği, diğer bir kişinin ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtiliyor.





Polisin, Paris'in 7 kilometre güneyindeki Villejuif'te düzenlenen saldırı sonrası kaçan saldırganı vurarak öldürdüğü açıklandı.





Öldürülen kişinin giydiği yelekte patlayıcı olduğu yolundaki haberler ise henüz resmi kaynaklarca doğrulanmadı.





Polis halka Hautes-Bruyères State Parkı'na yaklaşmamaları çağrısı yaptı.