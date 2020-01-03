Samanyolu Haber /Dünya / Paris'te korku dolu anlar: Polis vurarak öldürdü /03 Ocak 2020 22:38

Paris'te korku dolu anlar: Polis vurarak öldürdü

Paris'te korku dolu anlar yaşandı. Polis, çevresindekilere bıçakla saldıran kişiyi vurarak öldürdü.

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Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında bir parkta çevredekilere bıçakla saldıran bir kişi, polis tarafından vurularak öldürüldü.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre saldırganın Hautes-Bruyères State Parkı'nda bıçakladığı dört kişiden birinin hayatını kaybettiği, diğer bir kişinin ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

Polisin, Paris'in 7 kilometre güneyindeki Villejuif'te düzenlenen saldırı sonrası kaçan saldırganı vurarak öldürdüğü açıklandı.

Öldürülen kişinin giydiği yelekte patlayıcı olduğu yolundaki haberler ise henüz resmi kaynaklarca doğrulanmadı.

Polis halka Hautes-Bruyères State Parkı'na yaklaşmamaları çağrısı yaptı.
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