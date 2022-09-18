Peker'in adamı Emre Olur'la ilgili flaş gelişme

Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiği ve BAE'nin de oturum izni vermediği iddia edilmişti.
Gazeteci Erk Acarer, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e yakın kaynaklardan edindiğini belirttiği bazı iddiaları gündeme getirmiş ve Olur'un Türkiye'ye gönderilmesine müdahale edilmesinin diplomatik bir krize neden olabileceği görüşünü savunmuştu. Acarer, avukatların Olur ve ailesinin Arnavutluk vatandaşı olduğu için Türkiye'ye gönderilmesinin AİHM kararlarına aykırı olduğunu söylediğini yazmıştı.