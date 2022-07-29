Pelikancılar bir bakanı daha hedef aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur arasındaki tartışmaya Pelikancı isimler de dahil oldu. Hilal Kaplan, Selman Öğüt ve Salih Tuna, Twitter’dan paylaştıkları mesajlarla Uğur’a hak verdi, Varank’ı eleştirdi.







Fuat Uğur, elektrikli traktör projesi hakkında yazdığı yazı üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açtığı hakaret davası nedeniyle 21 bin 650 lira tazminat cezasına çarptırıldığını ve hakkında icra takibi başlatıldığını açıklamıştı.





Bakan Varank ise dün, Türkiye Gazetesi'ne tekzip gönderdiklerini ancak bu tekzibin yayınlanmadığını belirterek sosyal medya hesabından "Yalan yanlış bilgilerle açıkça iftira edeceksin... Tetikçilik yapıp itibar suikastı yapmaya çalışacaksın... İşin doğrusunu anlatan tekzibi yayınlayıp özür dilemeyeceksin... Bir yalanı düzeltmek 3 yıl sürecek... Ondan sonra ceza alınca da vay efendim niye böyle oldu!" ifadelerini kullandı.







Yaşanan tartışmaya AKP’ye yakınlığı ile bilinen ve ‘Pelikancı’ olarak tanınan isimler de dahil oldu.





Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, kişisel Twitter hesabından, “Bakan Varank, Fuat Uğur’un ‘elektrikli traktör’ yazısının yanlış olduğunu projeyi hayata geçirerek kanıtlayabilirdi. Ama kendisi yerel mahkemenin kararına itiraz edip Uğur’u para cezasına mahkum etme, icra ve haciz yolunu seçmiş. Yanlış yapmış” diye yazdı.





Kaplan, tweetinin devamında da ‘Ankara Kuşu’ adlı aktroll hesabının Varank’a destek veren tweetini paylaşarak, “Leşlerin takdirini almamak lazım” ifadelerini kullandı.





















Bir diğer Pelikancı isim olan Selman Öğüt de, Twitter hesabı üzerinden, “Yazıyı okuyunca tek cümle geldi aklıma: Fuat Uğur’a bu konuyla ilgili ayıp edildi ve ayıp edilmeye devam ediliyor” dedi.











Sabah yazarı Salih Tuna da, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Fuat Uğur’un, “(Varank’ın) ne yapmak istediğini biliyorum” ifadelerine gönderme ile, “Fuat Bey'in aksine, Bakan Varank'ın ne yapmak istediğini ben hiç anlayamadım! Sayın Bakan bir açıklama yaparsa seviniriz...” diye yazdı.













