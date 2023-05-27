Samanyolu Haber /Politika / Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten, Diyarbakır'da seçmenlere 'sandık' çağrısı /27 Mayıs 2023 01:16

Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten, Diyarbakır'da seçmenlere 'sandık' çağrısı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Kürt siyasetçi Ahmet Türk, Yeşil Sol Parti (YSP) ve HDP yöneticileri ile YSP milletvekilleri Diyarbakır’da gazetecilerle bir araya geldi. HDP ve YSP yetkilileri, Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu öncesi halka "Sandığa gidin, Kılıçdaroğlu'na oy verin" çağrısı yaptı.

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BBC Türkçe'den Hatice Kamer'in haberine göre Pervin Buldan, 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerin Yeşil Sol ve muhalefet bloğu için çok eşit şartlarda, demokratik bir ortamda yapılmadığını ve Cumhur İttifakı’nın devletin bütün imkanlarını kullandığını söyledi.

Buldan, ''Yeşil Sol Parti olarak bütün bu engellemelere rağmen bir başarı elde ettiklerini, Yeşil Sol'un bölgede oylarını koruduğunu söyledi.

Dün Ankara'da yapılan çağrıyı yineleyen Buldan, ''Bugün bir kez daha Diyarbakır’dan, özellikle bölgeden ikinci tura dair önemli sonuçların çıkacağını düşünerek bunu ifade ediyorum. Diyarbakır halkına bir kez daha şu çağrıyı yapıyoruz. İkinci turda oylarımızı kullanalım, sandığa gidelim, birinci turdaki irademizi ve kararlılığımızı ikinci turda da gösterelim. Çünkü gelecek ve yarınlar bizi ilgilendiriyor'' dedi.
Buldan, "Türkiye'nin kaderini değiştirecek tarihi bir seçim" yapılacağını, bu seçimin "faşizm ile demokrasi arasında bir referandum" olacağını söyledi.
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