Petrol fiyatları düştü OPEC+ toplantı kararı aldı

Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşün ardından Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC+) birliği yönetiminin bir toplantı yapma kararı aldığı ifade edildi.



Petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi halinde ise Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının ne yönde seyredeceği şimdiden merak konusu.



Petrol fiyatlarının daha yüksek olduğu bir dönemde daha düşük olan Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarınin, petrolün geçmişe oranla daha düşük bir seyir izleyen fiyatlarına karşın şuan daha yüksek bir konumda bulunması tepki çekmeye devma ediyor.

Cumhuriyet'te yer alan habaere göre Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC+) önümüzdeki hafta düzenlenecek toplantıda bir araya gelecek. Delegelere göre, OPEC+ önümüzdeki hafta Mart 2020'den bu yana ilk yüz yüze toplantısını yapmayı planlıyor. Toplantının amacı ittifakın fiyatlarda son zamanlarda yaşanan düşüşü durdurmak için petrol üretimini kısmaya ağırlık vermeyi düşünmesi. Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC+) önümüzdeki hafta düzenlenecek toplantıda bir araya gelecek. Delegelere göre, OPEC+ önümüzdeki hafta Mart 2020'den bu yana ilk yüz yüze toplantısını yapmayı planlıyor. Toplantının amacı ittifakın fiyatlarda son zamanlarda yaşanan düşüşü durdurmak için petrol üretimini kısmaya ağırlık vermeyi düşünmesi.

Delegeler, Suudi Arabistan ve Rusya liderliğindeki 23 ulustan oluşan ittifakın Çarşamba günü Viyana'daki merkezinde toplanmasını planladığını söyledi. Tüm ülkeler, kısa bildirim nedeniyle temsilci gönderemeyebileceklerini söylediler.Grup, aylık olarak çevrimiçi olarak buluşuyor ve en azından bu yılın sonuna kadar yüz yüze bir toplantı düzenlemesi beklenmiyordu.Brent tipi ham petrol, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından varil başına 125 doların üzerine çıktı. Merkez bankalarının enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını yükseltmesi ve ABD'den Çin'e ekonomilerin yavaşlaması nedeniyle o zamandan beri 85 dolara düştü.