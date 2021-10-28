Samanyolu Haber /Spor / PFDK'dan Fenerbahçeli isme ceza geldi /28 Ekim 2021 21:43

PFDK'dan Fenerbahçeli isme ceza geldi

PFDK, Fenerbahçe'ye saha olayları sebebiyle, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik'e de sportmenliğe aykırı açıklamaları ceza verdi.

SHABER3.COM

PFDK, geçtiğimiz günlerde çeşitli sebeplerden kendisine sevk edilen kişiler ve kulüpler hakkındaki kararlarını açıkladı.

TFF'nin resmi internet sayfasından yayınlanan kararlarda; taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Fenerbahçe'ye 64 bin TL ceza verilirken Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik'e, 13 bin lira psportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle ara cezası uygulandığı ifade edildi.

Ayrıca Fenerbahçe'de belirli bloklardan maça giren taraftarların sonraki iç saha maçı için Passolig kartlarının bloke edileceği kaydedildi.

PFDK'nin verdiği diğer kararlar ise şu şekilde:

Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin'e 3 maç men ve 29 bin 500 lira para cezası verdi. 

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçta hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemleri gerekçesiyle İlhan Şahin'e 3 maç men ve 29 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi. Göztepe'ye ise 32 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Demir Grup Sivasspor ile yapılan karşılaşmada kırmızı kart gören Adana Demirsporlu futbolcu David Akintola'nın 2 maç men ve 8 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Demir Grup Sivasspor ve Göztepeli bazı taraftarların, bir sonraki iç saha maçı için passolig kartlarının bloke edileceği kaydedildi.

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig'den Kocaelispor ile Yılport Samsunspor'un 16'şar bin lira para cezasına çarptırıldığı, Tuzlaspor ve Samsunsporlu bazı taraftarların passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edileceği belirtildi.
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