Samanyolu Haber /Spor / PFDK'dan yeni Ali Koç kararı /04 Mart 2021 20:25

PFDK'dan yeni Ali Koç kararı

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile ilgili olarak Covid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimat maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 15 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası verirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 24'er bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçtaki saha olayları nedeniyle PFDK'in, bordo-mavili kulübe 24 bin lira para cezası verdiği bildirildi. Talimatlara aykırılık nedeniyle Fenerbahçe Kulübünün de 24 bin lira para cezası almasının kararlaştırıldığı kaydedildi. 

PFDK'nin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a aynı maçta Covid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimat maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası verdiği vurgulandı. 

Kasımpaşalı oyuncu Derrick Luckassen, MKE Ankaragücü oyuncusu Joseph Paintsil, Demir Grup Sivasspor futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt'un 2'şer maç men cezası aldığı belirtildi.

Paintsil'e 8 bin 700, Medipol Başakşehir oyuncusu Uğur Uçar'a ise 900 lira para cezası verildiği bildirildi.

Kurulun TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a 50 bin, Bursaspor'a 4 bin 500 lira para cezası verdiği vurgulandı.

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet'in 40 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira, kulüp görevlileri Özden Tütüncü, Erhan Aksu ve Ali Ahmet Ekiz'in ise 15 gün hak mahrumiyeti aldığı kaydedildi.  

Bursaspor antrenörlerinden Mustafa Er'in 2 maç men ve 10 bin lira, Aykut Erdoğan'ın ise 900 lira para cezası aldığı belirtildi.
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