Samanyolu Haber /Gündem / PKK eylemine karşı Bursa'da yeni tedbir /26 Mayıs 2022 21:58

PKK eylemine karşı Bursa'da yeni tedbir

PKK terör örgütü yandaşlarının provokatif eylemler düzenleyebileceği belirtilerek Bursa'da 7 gün boyunca her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığı açıklandı.

SHABER3.COM

Bursa Valiliğince alınan karara göre PKK terör örgütü yandaşlarının provokatif eylemler düzenleyebileceği gerekçesiyle Bursa'da 7 gün boyunca her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığı açıklandı.


İşte o açıklama:

PKK/KCK terör örgütüne müzahir şahıslar tarafından teröristbaşı Abdullah ÖCALAN’a uygulanan sözde tecridi ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından düzenlenen sınır ötesi operasyonları protesto etmek amacıyla bazı illerimizde yasadışı gösteriler düzenlenerek suç unsuru sloganlar atıldığı 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet edildiği görülmüş olup, ilimizde de bu tür yasadışı eylemlerin düzenlenebileceği, provakatif grup, oluşum ve şahıslar tarafından eylem/etkinliklerin sabote edilerek, güvenlik güçleri ile vatandaşları karşı karşıya getirmeyi amaçlayan yasadışı eylemlerin yaşanabileceği, bu sebeplerden huzur ortamının, kamu düzeninin ve genel asayişin sekteye uğrayabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek fiillerin meydana gelebileceği, karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verebileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle;

PKK/KCK terör örgütüne müzahir şahıslar tarafından teröristbaşı Abdullah ÖCALAN’a uygulanan sözde tecridi ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından düzenlenen sınır ötesi operasyonlara yönelik protesto amacı ile ilgili,  İlimiz genelinde gerçekleşebilecek açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stand açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto vb. eylem/etkinlikler ile bu konu ile alakalı her türlü faaliyetin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenerek, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinlikler;

İlimiz sınırları içerisinde (merkez ilçeleri, dış ilçeleri ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 27.05.2022 tarihi saat: 00.01’den 02.06.2022 tarihi saat: 23.59’a kadar 7 (yedi) gün süre ile YASAKLANMIŞTIR.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber PKK eylemine karşı Bursa'da yeni tedbir Sonraki Haber >>

TÜRKEN'e tek kalemde 105 milyon dolar 'bağışlayan' babayiğit kim?

TÜRKEN'e tek kalemde 105 milyon dolar 'bağışlayan' babayiğit kim?

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de böyle sokağa bırakıldı

Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de böyle sokağa bırakıldı

Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı

Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Polisin zor anları

Polisin zor anları

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:12:48