Polisten sert müdahale

ENSAR Vakfı'na Kızılay üzerinden para aktarılması tartışmalara neden olurken, Kızılay'ın Ankara şubesinde bir grup vatandaş durumu protesto etti.Polisin sert müdahale ettiği iddia edilirken çok sayıda kişi de gözaltına alındı.







DİSK, KESK ve çeşitli STK'ların çağrısıyla toplanan vatandaş Kızılay'a çelenk bırakmak isterken polis, pankart açılmasına ve slogan atılmasına için vermedi.





Polisin müdahale edip bazı protestocuları gözaltına alması üzerine grup, Ataç Sokak’tan Mithatpaşa Caddesi üzerinde yürüyüşe geçti. Protestocuların yürümesine engel olmak isteyen polis burada da müdahale etti.Polisin basın açıklamasına da engel olduğu öğrenildi.