Samanyolu Haber /Gündem / Polisten sert müdahale /03 Şubat 2020 21:03

Polisten sert müdahale

Daha önce de tartışmaların odağında olan ENSAR Vakfı'na Kızılay üzerinden yapılan yardım söz konusu vakfı yeniden gündeme getirdi. Kızılay'ın Ankara'daki şubesi önünde yapılan eylemde, vatandaşa sert müdahale edilmesi dikkat çekti.

SHABER3.COM

ENSAR Vakfı'na Kızılay üzerinden para aktarılması tartışmalara neden olurken, Kızılay'ın Ankara şubesinde bir grup vatandaş durumu protesto etti.Polisin sert müdahale ettiği iddia edilirken çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

DİSK, KESK ve çeşitli STK'ların çağrısıyla toplanan vatandaş Kızılay'a çelenk bırakmak isterken polis, pankart açılmasına ve slogan atılmasına için vermedi. 

Polisin müdahale edip bazı protestocuları gözaltına alması üzerine grup, Ataç Sokak’tan Mithatpaşa Caddesi üzerinde yürüyüşe geçti. Protestocuların yürümesine engel olmak isteyen polis burada da müdahale etti.Polisin basın açıklamasına da engel olduğu öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polisten sert müdahale Sonraki Haber >>

Rus basını Erdoğan'ın selamıyla kaynıyor

Rus basını Erdoğan'ın selamıyla kaynıyor

'Damat ne oluyor, A Spor dışarı' sesleri

'Damat ne oluyor, A Spor dışarı' sesleri

Show TV'den pes dedirten sansür: 42 yıl önceki filmde bakın nereyi kestiler

Show TV'den pes dedirten sansür: 42 yıl önceki filmde bakın nereyi kestiler

Tutuklu Seynur Özdemir’in eşi: Hasta haliyle eşim acı çekmekte!

Tutuklu Seynur Özdemir’in eşi: Hasta haliyle eşim acı çekmekte!

Faruk Kaymakçı yalnız değildir!

Faruk Kaymakçı yalnız değildir!

AKP'nin kahverengi gömleklileri 'terör' estiriyor

AKP'nin kahverengi gömleklileri 'terör' estiriyor

Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Faruk Kaymakçı İngilizcesi!

Faruk Kaymakçı İngilizcesi!

Rusya'da spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi öldü

Rusya'da spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi öldü

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:08:56