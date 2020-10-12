Türkiye'nin 3,5 milyar dolar ihracat geliri elde ettiği Suudi Arabistan’da Türkiye menşeli ürünlere boykot uygulanıyor.







Türkiye'den ithal edilen ürünler, özellikle gıda alanındaki konteynerler haftalarca gümrüklerde bekletiliyor, Suudi şirketlerine "Made in Turkey" damgalı ürün almamaları telkin ediliyor, bunun için resmi kurumlarda imzalar alınıyor.





Suudi Arabistan’da çalışan Türklerin sözleşmeleri feshediliyor.





Suudi Arabistan’ın başşehri Riyad’ın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ajlan Al-Ajlan sosyal medyada Türkiye menşeli ürünlere karşı ambargonun yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade etmişti.







SUUDİ KRALIN YEĞENİNDEN YENİ ÇAĞRI





Aynı zamanda Suudi Arabistan Odalar Konseyi Başkanı da olan Ajlan Abdulaziz Al-Ajlan’ın akabinde şimdi de ilk kez Suudi Arabistan’ı yöneten Suud Ailesi’nden "boykot" çağrısı geldi.





Suudi Prens Abdulrahman Bin Musa’ad Al Saud, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Katar'da Körfez'de güvenliği sağlamlaştırmaya yardımcı olduğunu açıklamasının hemen akabinde "boykot" çıkışı yaptı.





Twitter’da 7,9 milyon kişinin takip ettiği Suudi Prens, “Herkesi Türkiye ürünlerini boykot etmeye çağırıyorum.” dedi.





Suudi Arabistan’ın kurucusu olan ilk Kral İbn Saud’un torunu olan Suudi Prens Abdulrahman Bin Musa’ad Al Saud, şu anda ülkeyi yöneten Veliaht Prens Salman bin Abdulaziz Al Saud ile yakın akraba.





Veliaht Prensin babası olan şu andaki Kral, boykot çağrısı yapan Prens Abdulrahman Bin Musa’ad Al Saud’un amcası.