Prens Harry'nin kitabı 10 Ocak'ta piyasaya çıkıyor





416 sayfalık kitap 16 dilde yayınlanacak. Prens Harry'nin seslendireceği bir de sesli kitabın çıkması planlanıyor. Yayınevi Harry'yi "eş, baba, insancıl, gazi, ruh sağlığı savunucusu ve çevreci" olarak tanımlıyor. Kitabın kapağında da Harry'nin gündelik halini yansıtan yakın bir fotoğrafı yer alıyor.

İsmi neden "Yedek"?

İngiliz monarşisi: Taht sırasında kimler var?





Kitap, çıkacağının duyurulduğu Temmuz 2021'den bu yana yalnızca kraliyet takipçileri değil, geniş kitleler tarafından merakla bekleniyordu. "Yedek" piyasaya çıkacağı tarihin bildirilmesinden birkaç saat sonra Amazon.com sitesindeki en iyi satan ilk 10 kitap arasında yerini aldı.









Kitabın geliri ile anlaşma koşulları açıklanmadı, ancak Sussex Dükü Harry kitaptan elde edeceği kazancı İngiliz yardım derneklerine bağışlayacak.

Penguin Random House tarafından yayınlanacak olan kitabın "açık ve cesur bir dürüstlükle" yazıldığı ve hüzne karşı sevginin sonsuz gücü hakkında içgörü, ifşa, iç değerlendirme ve zor kazanılan bilgelikle" dolu olduğu belirtildi.Kitabın bu yıl basılması bekleniyordu, ancak Prens Harry'nin, özellikle babaannesi İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından, kitapta ailesinden çok bahsettiği ya da ölümün üzerine bazı yerleri yeniden gözden geçirmek için tereddüt ettiği belirtiliyordu.Yayınevinden yapılan açıklamada kitabın Prens Harry'nin annesi Diana'nın 1997'deki trajik ölümüne dair anılarının derlendiği ifade edildi ve "Galler Prensi Diana sonsuzluğa uğurlanırken milyarlarca kişi prenslerin ne düşündüğünü ve hissettiğini - ve bu noktadan sonra hayatlarının nasıl şekilleneceğini- merak etti" denildi.Prens Harry, kitabın ilk duyurulduğu Temmuz 2021'de yaptığı açıklamada "Yıllar içinde bir sürü şapka taşıdım, hem gerçek, hem de mecazi anlamda ve umudum hikayemi anlatmak - iniş ve çıkışları, hataları, öğrendiğim dersleri - Geldiğim yer neresi olursa olsun düşündüğümüzden daha fazla ortak noktamız olduğunu gösterebilirim" ifadelerini kullandı.Anı kitabı isminin "Yedek" olarak seçilmesi, monarşilerde kullanılan varis ve yedek ifadelerine doğrudan bir atıf. Harry'nin ağabeyi William Galler Prensi unvanıyla şimdi İngiltere kraliyet ailesinin birinci varisi durumunda.Doğduğunda William'ın ardından tahtın ikinci sıradaki varisi olan Harry, yeğenlerinin dünyaya gelmesiyle birlikte taht sırasında arka sıralara geriledi.Prens Harry, Amerikalı eşi Megan Markle ile birlikte özel hayatını samimi şekilde konuşmaya gönüllü olduğunu 2021 Mart ayında Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda göstermişti.Megan'ın İngiltere'deki yeni hayatında yaşadığı derin mutsuzluk, kraliye ailesinde gördüğünü ileri sürdüğü ırkçılık ve Harry'nin İngiltere'de kalmaları halinde eşinin hayatının tehlikede olabileceğine dair yaşadığı korku röportajda bütün açıklığıyla dile getirilmişti.2020 yılında eşiyle birlikte kraliyet görevlerinden ayrıldığını açıklayan Prens Harry de Winfrey'e ailesinin bütün gelir kaynaklarını kestiğini ve bu nedenle güvenlik masraflarını annesinden kalan para ile karşıladığını belirmişti. Çift, Netflix için bir yapımı anlaşması gibi çeşitli girişimlere imza atmış ve kar amacı gütmeyen Archewell Vakfı'nı kurmuştu.