Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Şengör'den korkutan deprem uyarısı /16 Ekim 2019 20:48

Prof. Şengör'den korkutan deprem uyarısı

Marmara denizinde son dönemde art arda yaşanan depremlerin fayları harekete geçirdiği ve beklenen büyük İstanbul depremini tetikleyeceği düşünülüyor.

SHABER3.COM

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 1999 İzmit ve Düzce depremlerinin 20. yılı dolayısıyla uluslararası deprem konferansına ev sahipliği yaptı.İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'den korkutan uyarı geldi. Şengör, İstanbul depreminin maksimum 7,6 büyüklüğünde olacağını söyledi. 

Milliyet’te yer alan habere göre, Şengör,  “Silivri ile Küçükçekmece arasındaki alanda mikrodeprem bile yok. Çok az var. Bu fayın kilitlendiğini gösteriyor.  Kandilli ve bizim dışımızda konuşanlara itibar edilmemeli. İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak." sözlerini sarf etti:

“Silivri ile Küçükçekmece arasındaki alanda mikrodeprem bile yok. Çok az var. Bu fayın kilitlendiğini gösteriyor. Kandilli ve bizim dışımızda konuşanlara itibar edilmemeli. İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak. Fay Silivri’den Büyükçekmece’ye kadar kırılırsa korkulacak bir durum olmaz, ancak kırılma Gebze açıklarına uzanırsa 7.6 büyüklüğünde deprem üretir.”

Marmara Deniz tabanını 15 yıl süreyle Le Suroit isimli gemiyle inceleyen Fransız deprem bilimci Prof. Le Pichon ise kilitli bulunan ana fayın her an kırılabileceğini dile getirerek şunları söyledi:

"Marmara deniz tabanında yaptığımız ve daha önce ortaya koyduğumuz verilerle Silivri’deki sarsıntının içerdiği mesaj birbiriyle uyuşuyor. Marmara’da kırılacak fay Silivri depreminden sonra belli olmuştur. Fayın batı ucu yavaş yavaş kayıyor. Fayın doğu kısmı ise yani Silivri açıklarından Adalar’a uzanan hat kilitlenmiş durumda bu bizi endişelendiriyor

Buradaki kırılma şehrin tamamını etkileyecektir. Tek parçalı kırılmada 7.4 veya 7.5 büyüklüğünde, iki parçalı kırılmada ise 7.2’lik bir deprem öngörüyoruz. Herkes depremin zamanını soruyor ama bu konuda maalesef bir şey diyemiyoruz. Yarın da olabilir, 5 yıl sonra da. Ancak ana fayda, 5.8 veya 6.2’lik çok sayıda deprem olmayacak."
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