PTT'de birbirlerini işten kovup 850'şer bin TL tazminat aldılar

YouTube kanalında gazeteci Sedef Kabaş’ın konuğu olan Sözcü gazetesi ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, PTT hakkında şok bir iddiada bulundu.







PTT bünyesinde onlarca şirket kurulduğuna dikkat çeken Muratoğlu, “Şirketlerden biri yalnızca idare kurulundan oluşuyor. Bu şirketin özelliği 8 çalışanlı olması, 1 başkan ile 7 yardımcıdan oluşması ve başka bir işçinin olmaması” dedi.





Muratoğlu, şirkette iş akdinin feshedilmesi veya kendilerinin istifa etmeleri durumunda 36 ücret tazminat alma kuralı olduğunu belirterek, “1 yıl içinde bu 8 kişiden 4’ü birbirini kovup 850’şer bin TL tazminat aldılar” diye ifade etti.





VARLIK FONU’NA GEÇTİKTEN SONRA 2 MİLYAR TL ZARAR ETMİŞTİ







Varlık Fonu’na devredildikten sonra dengesi bozulan PTT, KİT’ler içinde en çok zarar eden kurum olmuştu. PTT’nin son iki yıllık zararı 1 milyar 959 milyon TL olmuştu. TBMM KİT Komisyonundaki görüşmelerde Genel Müdür Hakan Gülten, 2018’de 216 milyon lira kâr eden PTT’nin, 2019’da 1 milyar 218 milyon, 2020’de ise 741 milyon lira zarar ettiğini açıkladı. İki yıllık zarar, 1 milyar 959 milyon lira oldu.



