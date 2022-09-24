Putin'den seferberlikten kaçanlara 10 yıl hapis cezası





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya'daki askeri ceza kanununda değişiklikler yapıldı. Teslim olan Rus askerlerine 10 yıl, savaş zamanı yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek. Kararnameyle, seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.





Geçen hafta, Alman yetkililer seferberlikten kaçan askerlere sığınma talebi vereceklerini açıklamıştı. Putin'in bu değişiklikle askerlerin Rusya'dan kaçmasının önüne geçmeye çalışacak.





Putin tarafından imzalanan bir başka kararnameyle de Rus ordusunda 1 yıldan fazla sözleşmeli görev yapan yabancı ülke vatandaşlarının Rus vatandaşlığı alma süreçleri kolaylaştırıldı.







