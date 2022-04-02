Samanyolu Haber /Gündem / Ramazan ayında ümit nağmeleri /02 Nisan 2022 19:59

Ramazan ayında ümit nağmeleri

Ümit Nağmeleri, 11 ayın Sultanı Ramazan ayı için özel bir programı düzenliyor. Tecrübeli sunucu Reha Yeprem’in sunacağı Ramazan- Özel Programı: Tut Ellerimi Avrupa saati ile 22.15’de YouTube kanalında yayınlanacak.

Ramazan ayında ümit nağmeleri


Kur’an tilaveti ve Naat- Şerif’in okunacağı, dünyanın çeşitli yerlerinden öğrencilerin ilahilerle renk katacağı, sürpriz katılımcıların olacağı özel bir program hazırladı.
Program, Avrupa saati ile 22:15, İngiltere saati ile 21:15, New York saatiyle 16:15 ve Türkiye saat ile 23:15’de Ümit Nağmeleri YouTube kanalından yayınlanacak. Hizmet gönüllüleri tarafından dünyanın dört bir yanında açılan okullardan mezun öğrencilerin de katılacağı programın 1 saat 30 dakika olarak planlandı.

Programa, Almanya, Arnavutluk, Belçika, Kenya ve Tanzanya’dan katılacak öğrenciler söyleyecekleri ilahilerle renk katacak. Özel programda Türkiye’de son yıllarda yaşanan siyasi baskılara maruz kalarak ülkesini terk etmek zorunda kalan yürüme engelli 15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel kendi hikayesini anlatacak.


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