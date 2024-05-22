Refah'ta Filistinlilerin hayatta kalma mücadelesi

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"Hergün kâbus"





İsrail uluslararası baskıya rağmen Refah'ta ilerliyor





Refah'taki insani durum "dehşet verici"

Bölgede yaşanan kritik insani durum, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "insanlığa karşı suç işlendiği" isnadıyla yakalama kararı çıkarılması için başvuruda bulunmasında önemli rol oynadı.

Temel malzeme eksikliği yardımı engelliyor

Kahler, geçmişte katıldığı görevlerde bizzat tanık olduğu durumu "distopik" olarak nitelendiriyor. Temel malzemelerde yaşanan kıtlığın, çocuklara yardım etme çalışmalarını engellediğini söyleyen Kahler, temiz su, bebek bezi ve ilaçların tamamen eksik olduğuna dikkati çekiyor. Kahler, "Ebeveynlerin, çocukları için vereceğim tavsiyeleri yerine getiremeyeceklerinin farkındayım" şeklinde konuşuyor.