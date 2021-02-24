Samanyolu Haber /Gündem / Savcıdan Rıdvan Dilmen operasyonu: İki ünlü isim ifadeye çağrıldı /24 Şubat 2021 18:26

Savcıdan Rıdvan Dilmen operasyonu: İki ünlü isim ifadeye çağrıldı

FIFA Kokartlı eski hakem Ahmet Çakar'ın sabah saatlerinde savcı tarafından ifadeye çağrılması ve yaptığı, "Rıdvan Dilmen'in şikayeti üzerine ifade vermeye gidiyorum" mesajı sonrası spor yazarı İbrahim Seten de Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla ifadeye çağrıldı. Seten'in Dilmen tarafından savcılığa şikayet edildiği iddia edildi.

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Futbol dünyasında 3 ay önce Rıdvan Dilmen'in başta eski hakem Ahmet Çakar ve İbrahim Seten olmak üzere yaptığı açıklamaların ardından bu isimler ifadeye davet edildi.

FIFA Kokartlı eski hakem Ahmet Çakar'ın ifadeye çağırlırken Rıdvan Dilmen'in şikayeti vurgusu yapmasının ardından spor yazarı İbrahim Seten de Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla savcılığa ifade verdi.

Seten'in daha önceden Rıdvan Dilmen tarafından savcılığa şikayet edildiği ortaya çıktı. Seten'in 2011 yılındaki bir Twitter paylaşımında dönemin Başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çalışmaları sırasında yaşadığı ses kısıklığı üzerine, "vuvuzela" benzetmesinde bulunduğu ve bu paylaşım yüzünden Cumhurbaşkanlığına hakaret suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Vuvzela 2010 Dünya Kupası'nda bir tür yöresel müzik aleti olarak biliniyor.

İbrahim Seten savcılıktaki fadesenin ardından, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla ifade verdim, yanlış anlaşılmaları giderdim, Sayın Erdoğan'a hakaret aklımından ucundan geçmedi, geçmez. O hepimizin Cumhurbaşkanı. Devlet büyüğümüze en büyük hakaret onun ismini olur olmaz yerlerde sullanmaktır"  ifadesinde  bulundu. Seten'in bu açıklama ile Rıdvan Dilmen'i hedef aldığı da öğrenildi.
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