Samanyolu Haber /Gündem / Rize'de selde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor /15 Temmuz 2021 20:00

Rize'de selde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Rize'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışla beraber, 7 saatte metrekareye 220 kilogram yağışın düştü. Şehrin 6 ilçesinde dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı, heyelanlar meydana geldi.

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Sel nedeniyle yedi kişi hayatını kaybederken, bir kişinin aranmasına devam ediliyor.Rize-Güneysu karayolu göçük nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ulaşım yan yoldan kontrollü veriliyor. Güneysu ilçesinde ise yan derenin taşması sonucu ilçe merkezini su bastı. 

İlçede bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları selin sürüklediği moloz, taş ve odunlarla kaplandı, otomobiller gömüldüğü moloz yığınlarında kayboldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel nedeniyle 82 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon merkez ve doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği duyurdu. 

Açıklamada, sağanağa bağlı meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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