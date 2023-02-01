Samanyolu Haber /Dünya / Rus saldırısı her şeyi değiştirdi... Almanya'dan itiraf gibi açıklama /01 Şubat 2023 15:56

Rus saldırısı her şeyi değiştirdi... Almanya'dan itiraf gibi açıklama

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken savaşın sonuçlarından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Almanya'dan itiraf gibi bir açıklama geldi.

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat 2022'den beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Avrupa'daki savaş 11 aydır kanlı bir biçimde devam ederken Batı yaptırımlar ile Rusya'yı adeta hizaya getirmeye çalışıyor.

Son olarak Ukrayna'ya tank gönderme kararı alan Almanya'da gündem Savunma Bakanı Pistorius'un sözleri.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası askeri harcamalarını radikal bir düzeyde artıran Almanya, zorunlu askerlik tartışmasına ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin çiçeği burnunda Savunma Bakanı Pistorius’un zorunlu askerliğin kaldırılmasını hata olarak nitelemesi ve ardından zorunlu askerliğin yeniden olabileceği yönündeki açıklamasından sonra yeni bir tartışma başladı.

Süddeutsche Zeitung’a konuşan Pistorius şu ifadeleri kullandı;

'Bana bir sivil, bir vatandaş, bir politikacı olarak sorarsanız, zorunlu askerliği askıya almak bir hataydı” dedi. İktidarın küçük ortağı FDP ise zorunlu askerliğe net bir şekilde karşı çıkıyor. Federal Maliye Bakanı ve FDP Genel Başkanı Christian Lindner, “FDP için zorunlu askerlik hizmeti tartışmaya açık bir konu değildir. Bu hayali bir tartışma.'
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