Samanyolu Haber /Dünya / Rusya cephesinden İsrail'e tepki: Şiddetle kınıyoruz /10 Haziran 2022 22:41

Rusya cephesinden İsrail'e tepki: Şiddetle kınıyoruz

İsrail’in Şam Uluslararası Havalimanı’na düzenlediği hava saldırısı sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova tarfından yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin şiddetle kınandığının ifade edildiği aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsrail’in Şam Uluslararası Havalimanı’na düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, İsrail Hava Kuvvetleri’nin 10 Haziran günü Şam Uluslararası Havalimanı’na saldırdığı belirtilirken, “İsrail’in, uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ederek Suriye topraklarına devam eden saldırılarının kabul edilemez olduğunu bir kez daha kaydetmek zorundayız. İsrail’in, Suriye’nin kritik sivil altyapısına yönelik kışkırtıcı saldırısını şiddetle kınıyoruz” ifadesine yer verildi.

İsrail’in bu eylemlerinin sorumsuzca olduğunu ve uluslararası ulaşım için riskler oluşturduğunu ve sivillerin yaşamını tehlikeye attığını kaydeden Zaharova, bu uygulamalara son verilmesini talep etti.

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