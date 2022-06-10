Rusya cephesinden İsrail'e tepki: Şiddetle kınıyoruz

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsrail’in Şam Uluslararası Havalimanı’na düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsrail’in Şam Uluslararası Havalimanı’na düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti.





Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, İsrail Hava Kuvvetleri’nin 10 Haziran günü Şam Uluslararası Havalimanı’na saldırdığı belirtilirken, “İsrail’in, uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ederek Suriye topraklarına devam eden saldırılarının kabul edilemez olduğunu bir kez daha kaydetmek zorundayız. İsrail’in, Suriye’nin kritik sivil altyapısına yönelik kışkırtıcı saldırısını şiddetle kınıyoruz” ifadesine yer verildi.





İsrail’in bu eylemlerinin sorumsuzca olduğunu ve uluslararası ulaşım için riskler oluşturduğunu ve sivillerin yaşamını tehlikeye attığını kaydeden Zaharova, bu uygulamalara son verilmesini talep etti.



