Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan yeni NATO açıklaması /01 Haziran 2021 22:50

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan yeni NATO açıklaması

NATO'nun Rusya'ya yaklaşımı konusunda açıklamalarda bulunduğu belirtilen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, NATO'nun Rusya'ya yönelik kötü niyetli planları olduğunu öne sürdüğü ve "Güvenliğin bölünmezliği ilkesini yeniden teyit etmelerini önerdiğimiz zaman, bu ilkeden kaçınıyorlar ve yeniden teyit etmekten korkuyorlar. Demek ki Rusya'ya yönelik bir takım kötü niyetli planları var. Yanılmış olmayı isterim" dediği ifade edildi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun Rusya'ya yönelik kötü niyetli planları olduğunu öne sürdü. Lavrov, "Güvenliğin bölünmezliği ilkesini yeniden teyit etmelerini önerdiğimiz zaman, bu ilkeden kaçınıyorlar ve yeniden teyit etmekten korkuyorlar. Sonuç çok basit. Demek ki Rusya'ya yönelik bir takım kötü niyetli planları var. Yanılmış olmayı isterim" dedi.

Sputnik'in haberine göre; video konferans formatında gerçekleşen BRICS Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Lavrov, NATO'nun Rusya'ya yönelik kötü niyetli planları olduğunu söyledi. NATO'nun Rusya sınırlarına doğru ilerlemeye son vermesinin Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün üstlenmiş olduğu taahhütlerden biri olduğunu vurgulayan Lavrov, şunları söyledi:

"Artık görmezden gelmekle de kalmıyorlar, örneğin Avrupa-Atlantik'teki hiç kimsenin güvenliğini başkalarının güvenliğine zarar verecek şekilde güçlendirmemesi gerektiğine dair ifade edilen şeyi, yani güvenliğin bölünmezliği ilkesini yeniden teyit etmelerini önerdiğimiz zaman, bu ilkeden kaçınıyorlar ve yeniden teyit etmekten korkuyorlar. Sonuç çok basit. Demek ki Rusya'ya yönelik bir takım kötü niyetli planları var. Yanılmış olmayı isterim."

"NATO ile temas hattındaki gerilimin düşürülmesini görüşmeye hazırız"

Rusya'nın NATO ile temas hattındaki gerilimin düşürülmesini görüşmeye harı olduğuna dikkat çeken Lavrov, şöyle konuştu:

"Bir kez daha vurgulamak isterim, temas hattında askeri gerilimi düşürme görevleri, NATO üyelerinin ve Rusya Federasyonu'nun en üst düzeyde imzaladığı ilkelere geri dönülmesini her zaman tartışmaya hazırız, bir kez daha tekrar edeyim, somut önerilerimiz Brüksel'de inceleniyor."

"Batı Koronavirüs'ün kökeni konusunu siyasi zemine çekmeye çalışıyor"

Rus diplomat, Batı ülkelerinin koronavirüsün kökeni konusunu siyasi zemine çekmeye çalıştıklarını, bu konunun aslında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çerçevesinde tartışılması gerektiğini dile getirdi.

Lavrov, "Koronavirüs'ün kökeni ile ilgili bir takım ek soru işaretleri oluşması durumunda bu konular Dünya Sağlık Örgütü çerçevesinde diğer tüm ülkelerle tartışılmalıdır. Bugünkü durumu siyasi zemine çekme çabaları elbette ki var. Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron'un 'aşı savaşı' diye adlandırdığı bir durumla karşı karşıyayız. Ancak ne yazık ki, gerçeklere rağmen kendisi, sözüm ona yeni dünya savaşının baş kışkırtıcıları olarak Rusya ve Çin'i ilan etti" ifadelerini kullandı.

© Sputnik

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