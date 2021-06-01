Samanyolu Haber /Gündem / Orhan İnandı aracın bagajında mı saklanıyor? /01 Haziran 2021 23:03

Orhan İnandı aracın bagajında mı saklanıyor?

Dün akşam Kırgızistan'daki evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı belirtilen eğitimci Orhan İnandı'nın Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği binasındaki bir aracın bagajında bölgeden çıkarılmaya çalışılmış olabileceği iddia edildi.

SHABER3.COM

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği binasından çıkmaya çalışan siyah bir otomobilin yolu, kaçırılan Orhan İnandı için eylem yapanlar tarafından kesildi. Bagajın açılması talebine otomobildekiler karşı çıkınca geçişe izin verilmedi. Konsolosluk binasına geri dönen araçtakilerin tavrı İnandı’nın bagajda olduğu şüphesini arttırdı.

AKP hükumeti hukuki yolla alma imkanı olmadığı Gülen Hareketine mensup yurt dışında görevli öğretmenleri kaçırma vakalarına bir yenisini daha ekledi. Kırgız vatandaşı eğitimci Orhan İnandı, dün akşam evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Kaçırılma da MİT izi bulunduğu açıklanırken, Kırgızistan’da Cumhurbaşkanı Caparov da İnandı’nın bulunması için devreye girdi.

MİT’in kaçırılma olayına karıştığına dair şüpheleri arttıran bir olay daha yaşandı. Kırgız ve Türk vatandaşları Türkiye Bişkek Büyükelçilik binası önünde bir süredir kaçırılma olayını protesto ediyordu.

ŞÜPHELERİ ARTTIRDI

Akşam saatlerinde elçilik binasından çıkan siyah bir araç şüphe uyandırdı. Aracın içerisinde İnandı’nın olabileceği şüphesiyle bagajın açılması istendi. Araçtakiler bagajı açmayınca bekleyen kalabalık geçişe izin vermedi. Şüpheli siyah araç elçilik binasına geri döndü. Bu olay aracın bagajında Orhan İnandı’nın saklandığı şüphesini arttırdı.

UÇAK HAZIR BEKLİYOR

Bold’da yer alan habere göre, Orhan İnandı’nın Uluslararası Manas Havaalanı’nda Cengiz Havacılık’a ait özel bir uçakla Türkiye’ye götürüleceği iddia ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Orhan İnandı aracın bagajında mı saklanıyor? Sonraki Haber >>

Davutoğlu'nun suskunluğunun sebebi bu yeminler mi?

Davutoğlu'nun suskunluğunun sebebi bu yeminler mi?

Kılıçdaroğlu'ndan 8. yıl dönümünde 'Gezi' paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 8. yıl dönümünde 'Gezi' paylaşımı

'SADAT, Benim üzerinden El Nusra'ya silah yolladı'

'SADAT, Benim üzerinden El Nusra'ya silah yolladı'

9. videoyu 'Erdoğan' için çekecek

9. videoyu 'Erdoğan' için çekecek

Kılıçdaroğlu, ‘Tam bir rezalet! dedi…

Kılıçdaroğlu, ‘Tam bir rezalet! dedi…

AKP’lilere öyle bir şey söyledi ki !

AKP’lilere öyle bir şey söyledi ki !

CNN muhabirinin böcek tepkisi viral oldu

CNN muhabirinin böcek tepkisi viral oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

Belediye personelinden skandal video

Belediye personelinden skandal video

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:15:00