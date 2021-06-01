Orhan İnandı aracın bagajında mı saklanıyor?

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği binasından çıkmaya çalışan siyah bir otomobilin yolu, kaçırılan Orhan İnandı için eylem yapanlar tarafından kesildi. Bagajın açılması talebine otomobildekiler karşı çıkınca geçişe izin verilmedi. Konsolosluk binasına geri dönen araçtakilerin tavrı İnandı’nın bagajda olduğu şüphesini arttırdı.





AKP hükumeti hukuki yolla alma imkanı olmadığı Gülen Hareketine mensup yurt dışında görevli öğretmenleri kaçırma vakalarına bir yenisini daha ekledi. Kırgız vatandaşı eğitimci Orhan İnandı, dün akşam evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Kaçırılma da MİT izi bulunduğu açıklanırken, Kırgızistan’da Cumhurbaşkanı Caparov da İnandı’nın bulunması için devreye girdi.





MİT’in kaçırılma olayına karıştığına dair şüpheleri arttıran bir olay daha yaşandı. Kırgız ve Türk vatandaşları Türkiye Bişkek Büyükelçilik binası önünde bir süredir kaçırılma olayını protesto ediyordu.





ŞÜPHELERİ ARTTIRDI





Akşam saatlerinde elçilik binasından çıkan siyah bir araç şüphe uyandırdı. Aracın içerisinde İnandı’nın olabileceği şüphesiyle bagajın açılması istendi. Araçtakiler bagajı açmayınca bekleyen kalabalık geçişe izin vermedi. Şüpheli siyah araç elçilik binasına geri döndü. Bu olay aracın bagajında Orhan İnandı’nın saklandığı şüphesini arttırdı.





UÇAK HAZIR BEKLİYOR





Bold’da yer alan habere göre, Orhan İnandı’nın Uluslararası Manas Havaalanı’nda Cengiz Havacılık’a ait özel bir uçakla Türkiye’ye götürüleceği iddia ediliyor.