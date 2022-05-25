Samanyolu Haber /Teknoloji / Rusya’nın uygulama mağazası 'RuStore' devreye girdi /25 Mayıs 2022 21:44

Rusya’nın uygulama mağazası 'RuStore' devreye girdi

Rusya'da devreye alınan alternatif uygulama mağazası 'RuStore' isimli sistemin çalışmaya başladığı açıklandı.

Rusya’nın uygulama mağazası 'RuStore' devreye girdi

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Natalya Seliverstova imzası taşıyan habere göre Vkontakte sosyal paylaşım sitesi ve Rusya Dijital Kalkınma, Telekomünikasyon ve Kitle İletişim Bakanlığı, Rus uygulama mağazası RuStore’un beta sürümünün çalışmaya başladığını duyurdu.

Android tabanlı akıllı telefonlarda çalışan RuStore, resmi siteden indirilebilir. Mağazada, cep telefonu operatörlerinin servisleri, oyunlar, çevrimiçi pazaryeri ve diğer popüler servisler dahil 100’den fazla uygulama mevcut.

Rusya, Ukrayna’da özel askeri operasyon başlattıktan sonra Rus iş dünyasına yönelik getirilen yaptırımlar sonucu, App Store ve Google Play mağazalarından bir dizi Rus bankalarının uygulamaları kaldırılmıştı. Bunun üzerine Rusya’da kendi uygulama mağazasının geliştirilmesi çalışmaları başlatılmıştı. Rusya Dijital Kalkınma, Telekomünikasyon ve Kitle İletişim Bakanı Maksut Şadayev, yerel uygulama mağazasının VKontakte şirketinin geliştirileceğini duyurmuştu.


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