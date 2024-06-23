Rusya, Nükleer silahları tartışıyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uzak Doğu Asya ziyaretinin ardından katıldığı askeri okullar mezuniyet töreninde nükleer üçlünün daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.





Nükleer üçlünün daha da geliştirilmesine yönelik planlarını açıklayan Putin’e göre çalışma, "stratejik caydırıcılığın ve dünyadaki güç dengesinin korunmasının garantisi" olacak.





Eğer zorluklar ve tehditler artarsa nükleer silah gündeme gelir





Devlet Duması Savunma Komitesi başkanı Andrei Kartapolov ise zorluklar ve tehditlerin artması durumunda Rusya'nın nükleer doktrinini değiştirebileceğini söyledi. Kartapolov, bunun da nükleer silahların kullanım koşullarında bir değişikliğe yol açacağını bir şekilde duyurmuş oldu.





Kartapolov, RIA Novosti’ye, “Doktrin ülkemizde olup bitenlere karşı tepkimizi yansıtıyor. Eğer zorlukların ve tehditlerin arttığını görürsek, nükleer silah kullanımının zamanlaması ve bu kullanımın yapılması kararı ile ilgili bir şeyleri düzeltebiliriz demektir. Ancak özellikle, tabii ki, şu anda bunun hakkında konuşmak için henüz çok erken” dedi.





20 Haziran'da Putin, yetkililerin nükleer doktrinde olası değişiklikleri tartıştıklarını, "potansiyel bir düşmanın nükleer silahların kullanım eşiğinin düşürülmesiyle ilgili yeni unsurlar üzerinde çalıştığını" söylemişti. Rus lidere göre Batılı ülkeler şu anda “ultra düşük güçlü patlayıcı nükleer cihazlar” geliştiriyor.





Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov daha önce ABD ve NATO müttefiklerinin eylemlerinin nükleer caydırıcılık alanındaki temel belgelerin "mevcut ihtiyaçlarla daha uyumlu hale nasıl getirileceği" sorusunu gündeme getirdiğini belirtmişti.





Rusya nükleer doktrini değiştirmeyi düşünüyor





Güney Asya ziyareti sonrasında Kremlin'deki yüksek askeri eğitim kurumlarının mezunlarıyla yaptığı toplantıda konuşan Putin, "Planlarımız, stratejik caydırıcılığın ve dünyadaki güç dengesinin korunmasının garantisi olarak nükleer üçlünün daha da geliştirilmesini içeriyor" dedi.





Vladimir Putin, nükleer doktrini değiştirmeyi düşündüğünü, çünkü "potansiyel bir düşmanın nükleer silah kullanma eşiğinin düşürülmesine ilişkin yeni unsurlar üzerinde çalıştığını" söyledi.





Devlet başkanına göre Batılı ülkeler, kullanıma hazır “ultra düşük güçlü patlayıcı nükleer cihazlar” geliştiriyor. Nükleer üçlü, füze kuvvetlerinin yanı sıra stratejik deniz ve hava kuvvetlerinden oluşuyor.





Moskova'nın nükleer silah kullanmaya hazır olduğu koşullar, "Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanında Devlet Politikasının Temelleri” doktrininde yer alıyor.





Vladimir Putin tarafından 2 Haziran 2020'de imzalanan nükleer caydırıcılık politikasına ilişkin mevcut başkanlık kararnamesi, devlet başkanının nükleer silah kullanmaya karar verebileceği dört durumu içeriyor. Putin, doktrinin “yaşayan bir araç” olduğunu, dolayısıyla yetkililerin dünyadaki duruma göre değişikliklere izin verdiğini söyledi.